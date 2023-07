Cristalina: novo destino turístico de experiência em Goiás

A cidade de Cristalina será lançada, na próxima terça-feira (11), como o novo destino turístico de experiência em Goiás. Com o nome Cristaline-se, o projeto será apresentado no auditório do Sebrae, na capital.

A cidade, que fica a 271 km de Goiânia e 130 km de Brasília, conta com uma das maiores reservas de cristais lemurianos do planeta, um mineral raramente encontrado na África do Sul, Índia e Malásia, além do Brasil.

O roteiro turístico da cidade conta com diversos atrativos, dentre eles trilhas de garimpos, visita a Pedra Chapéu do Sol, que tem mais de 500 toneladas equilibradas em 48 cm, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Linda Serra dos Topázios, com trilhas para cachoeiras e espaço para se hospedar. Fazendas com gastronomia local, fábrica de cachaça, Mercado do Cristal e lojas de joias. “O turismo de experiência está em alta, as pessoas buscam muito mais que visitar uma cachoeira, ou estar em um local bonito e agradável. O turista quer conhecer a história, participar do processo, unir gastronomia e passeios. Ele quer uma experiência completa. Então o destino turístico precisa se adequar a essa realidade. E foi exatamente isso que o município de Cristalina construiu ao longo desse quase um ano de trabalho”, explica o gerente da Regional do Entorno do DF/Nordeste, Cléber Chagas.

“Com exclusividade, o destino turístico de Cristalina, convida turistas para vivenciar o garimpo artesanal de cristais compreendendo a energia e manejo dos veios, percorrer trilhas revigorantes em áreas preservadas, mergulhar em águas energizantes e límpidas, orar ou meditar alcançando o equilíbrio quântico, visitar o memorial do garimpo, conhecer a história dos garimpeiros e o amor pela energia dos lemurianos” explica Tatiana Fernandez, consultora do Sebrae e especialista em turismo.