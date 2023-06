Cultura de paz nas escolas é tema de livro digital criado por estudantes da rede

Novos artistas estão sendo revelados na rede municipal de Educação. Nesta segunda-feira, 19, aconteceu o lançamento do e-book “Conviver: Paz, Sim! Bullying, Não!”, uma coletânea que reúne poesias e desenhos produzidos por estudantes que participaram de um concurso que teve como objetivo trabalhar a promoção da cultura de paz, a tolerância e o respeito à diversidade.

“Hoje os nossos estudantes começam a escrever a história que um dia vai ser lida por outras pessoas, com esse olhar que eles tiveram sobre esse tema tão importante que é: paz, sim, bullying, não”, aponta o secretário Municipal de Educação, Alex Martins.

Flávia Fernanda de Souza, diretora de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, destaca a importante participação das famílias no incentivo ao desenvolvimento dos estudantes. “O lar é um espelho para as crianças e é dentro de casa que elas se sentem mais motivadas a crescerem e serem melhores a cada dia. Os pais, avós e responsáveis, como um todo, exercem um papel fundamental como agentes incentivadores da Educação”, ressalta.

Idealizado pelos professores Eliene Sol e Ítalo Silva e por toda a equipe do Centro de Ensino a Distância (Ceadi), o concurso atendeu às determinações previstas no Projeto Político Pedagógico, o que possibilitou a inserção da Cultura Digital e a utilização de metodologias educacionais interativas. O e-book já está disponível pelo Portal da Educação, no site da Prefeitura de Anápolis.