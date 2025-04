Cultura, música, gastronomia e criatividade movimentam Goiânia nos próximos dias

A cena cultural de Goiânia segue vibrante, trazendo exposições, festivais de música, cinema e muita arte para todos os gostos. Com uma programação diversa e acessível, a cidade se transforma em um verdadeiro palco de experiências marcantes.

Exposição gratuita explora arte sacra e cultura goiana

Entre os dias 4 e 17 de abril, a galeria 588 Art Show recebe a exposição coletiva “Santos e Anjos”, reunindo obras de dez artistas que exploram a diversidade das tradições religiosas. A mostra traz santos e anjos do catolicismo, bem como divindades africanas, promovendo uma reflexão sobre as raízes culturais de Goiás. A entrada é gratuita.

Goiânia recebe festival de hip hop com shows e arte urbana

De 27 de abril a 3 de maio, Goiânia sedia a segunda edição do Festival de Hip Hop RapGround. O evento contará com grandes nomes do rap nacional, como Dalsin, Major RD e Duzz, além de DJs, exposição de grafite, skate e basquete 3×3. As atividades gratuitas acontecem no Centro Cultural Martim Cererê, enquanto os shows pagos serão no Espaço Dois Ipês.

World Creativity Day leva inovação e criatividade para Goiânia

Entre 21 e 23 de abril, a capital goiana recebe o World Creativity Day, maior festival colaborativo de criatividade do mundo. Sob o tema “Gerações Criativas: transformando talentos em impacto”, o evento oferece palestras, oficinas e exposições em diversos pontos da cidade. A participação é gratuita, mediante inscrição.

Festival Parada Beer 2025 une cervejas artesanais e boa música

De 9 a 11 de maio, o Festival Parada Beer 2025 transforma o Espaço Dois Ipês em um ponto de encontro para apreciadores de cervejas artesanais e gastronomia. Com shows de Demônios da Garoa, Heróis de Botequim e Bandinha de Rock, o evento conta com 25 rótulos de cervejarias goianas e pratos típicos. Ingressos já estão à venda.

Cine Cultura exibe filmes sobre ditadura e promove ciclo de debates

O Cine Cultura estreia “Onda Nova”, longa censurado pela ditadura em 1983 e agora restaurado em 4K. Também entra em cartaz “Encontro com o Ditador”, do cineasta cambojano Rithy Panh. No dia 9 de abril, acontece a segunda sessão do ciclo de debates sobre movimentos do cinema, com entrada gratuita no Centro Cultural Marietta Telles.

Vintage Culture de volta à Goiânia

No dia 2 de maio, o DJ Vintage Culture traz seu set exclusivo para a capital, prometendo uma noite de muita energia e grandes sucessos da música eletrônica. Reconhecido mundialmente, ele se apresenta em Goiânia em um evento imperdível para os fãs do gênero. Os ingressos já estão à venda no site Ticketou.