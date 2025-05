Daniel Vilela amplia parceria com Porto Digital de Recife

O governador em exercício Daniel Vilela anunciou, nesta quarta-feira (14/5), a ampliação da parceria com o Porto Digital de Recife, em Pernambuco (PE), o maior parque tecnológico urbano da América Latina, durante visita ao município. Acompanhado dos secretários de Estado de Ciência e Tecnologia, José Frederico, e de Indústria e Comércio, Joel Braga, Daniel Vilela conheceu de perto modelos de inovação em tecnologia e Inteligência Artificial (IA) aplicados na gestão pública local, e que já é uma experiência de sucesso na gestão do Hub Goiás.

“Conhecemos in loco toda a transformação digital promovida pelo Porto Digital. É algo que desperta muito a nossa disposição e vontade de replicar esse modelo de sucesso em Goiás. É uma parceria que com certeza vai fazer com que a gente também possa crescer e alavancar esse setor de tecnologia e economia criativa”, explicou Vilela.

José Frederico sublinhou que o Porto Digital é um grande case nacional e internacional de inovação, e que Goiás está no mesmo rumo com o Hub Goiás, o primeiro Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador público da região centro-oeste do país. “Entendemos que o futuro vai passar pela tecnologia, por formar pessoas na área, por startups e negócios inovadores. Essa parceria entre Goiás e Pernambuco está dando certo e vai ainda mais longe”, projetou.

A intenção da gestão estadual é reunir startups, centros de pesquisa e empresas de base tecnológica em um Distrito de Inovação e IA. O projeto é de responsabilidade do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). A iniciativa ainda está em fase de estudos e formatação de projeto, que está sendo realizado pelo próprio Porto Digital.

“Aproveitamos o encontro para estreitar as relações e a cooperação que inclui o Hub Goiás, que completará dois anos de atividade, bem como o desenho de um distrito de inovação para fortalecer a tecnologia e o desenvolvimento econômico dos estados”, comentou o diretor de Inovação e Competitividade Empresarial do Porto Digital, Heraldo Ourem. O parque tecnológico de Recife possui mais de 30 mil metros quadrados, com mais de 475 empresas que, juntas, têm um faturamento superior a R$ 6 bilhões.

Encontro

Ainda em Recife, Daniel Vilela se reuniu com o prefeito do município, João Campos, para debater o uso de tecnologia para a melhoria dos serviços oferecidos à população e políticas de inovação em gestão urbana. “Que bom que estamos recebendo esse pessoal de Goiás, que sabe trabalhar e fazer serviço, para compartilharmos a experiência de uma cidade nordestina que tem investido muito em tecnologia”, disse João Campos ao destacar que estados e municípios devem estar próximos, buscando soluções e interlocução federativa.

O governador em exercício conheceu ainda o Embarque Digital, um programa educacional da prefeitura de fomento à formação de capital humano especializado em tecnologia, que contribui para a inclusão produtiva de estudantes que se encontram em vulnerabilidade social, reforçando o ecossistema de inovação. Por fim, a comitiva conheceu as instalações da Empresa Municipal de Informática (Emprel) de produção de materiais de treinamento e capacitação para servidores públicos.

Daniel Vilela ressaltou que um governo digitalizado garante melhores condições de vida à sua população. “Recife é hoje o grande case de sucesso, de transformação digital, de conexão direta lá na ponta com a população. Voltamos para Goiás com boas ideias, como a do porto digital, querendo levar grande parte das soluções que foram desenvolvidas aqui”.

