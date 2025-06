Daniel Vilela encerra missão internacional e projeta novo salto em inovação para Goiás

Com agendas estratégicas nos três países mais inovadores do mundo, a missão internacional liderada pelo vice-governador Daniel Vilela chegou ao fim na quinta-feira (5/6). Ao longo da viagem, a comitiva percorreu Estônia, Finlândia e Singapura, em busca de soluções digitais, modelos educacionais de excelência, tecnologias para segurança pública e novas diretrizes para o planejamento urbano. Ao fazer um balanço da missão, Daniel projetou que as experiências proporcionarão ganhos em diversas áreas no Estado, como segurança pública, educação, moradia e desenvolvimento econômico.

“O nosso principal objetivo é levar o que há de mais moderno, tecnológico e eficiente para Goiás. Trabalhamos muito e aprendemos ainda mais. Goiás vai colher muitos frutos desta missão”, afirmou o vice-governador. Ele reforçou que a comitiva retorna da missão internacional com propostas concretas, firmadas com instituições que vão auxiliar na aplicação de políticas públicas mais eficientes e acessíveis.

A expectativa, segundo Daniel Vilela, é transformar, de forma mais breve possível, o aprendizado e os acordos internacionais em ações práticas voltadas à digitalização de serviços, qualificação de jovens e melhorias na gestão pública. “Agora é hora de colocar em prática tudo que conhecemos nessa missão internacional, com foco em resultados e soluções reais para o povo goiano”, completou.

Articulação

Em Singapura, último país visitado, Daniel firmou um memorando de entendimento com a Singapore Cooperation Enterprise e iniciou articulação com o fundo soberano GIC para futuras parcerias em energia limpa, infraestrutura e logística. Também visitou o Instituto de Educação Técnica (ITE), referência global na formação profissional, o modelo habitacional do Housing and Development Board (HDB).

Ainda no país asiático, a comitiva visitou a sede da Interpol, onde conheceu centros estratégicos como o Cyber Fusion Centre e o Command and Coordination Centre, voltados ao combate ao crime cibernético e à coordenação de operações policiais transnacionais. O encontro também abordou tecnologias de rastreamento de mídias sintéticas e a experiência de Goiás com a plataforma Paladium, baseada em inteligência artificial e responsável por resolver casos em tempo real no estado.

Governo digital

Na Estônia, Daniel representou Goiás na e-Governance Conference, maior evento global sobre governo digital, onde apresentou os avanços do estado em inteligência artificial, serviços públicos digitais e capacitação tecnológica. Já na Finlândia, conheceu modelos educacionais e culturais inclusivos, como o da biblioteca Oodi, e visitou startups de monitoramento por satélites com aplicação direta no controle ambiental em Goiás.

A missão, segundo o vice-governador, marca um novo ciclo de inovação no estado. “Foram dias intensos de trabalho, aprendizado e articulações importantes para o futuro de Goiás. Voltamos com a certeza de que estamos no rumo certo e com a responsabilidade de transformar tudo isso em políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Esse é o nosso compromisso: preparar Goiás para os desafios do presente com as soluções do futuro”, concluiu Daniel Vilela.

