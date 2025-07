O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, participa, na manhã deste domingo (13), do encerramento da 61ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus (Conemad). O encontro, realizado na sede da igreja Assembleia de Deus Ministério Fama, na Vila Paraíso, em Goiânia, reuniu aproximadamente 3 mil pessoas ao longo dos três dias de programação. A convenção teve como objetivo fortalecer a união das igrejas evangélicas no estado e discutir temas ligados ao trabalho ministerial e à atuação social das congregações.

Antes de sua participação, Daniel Vilela já havia destacado a importância do diálogo entre o poder público e as lideranças religiosas, que desempenham papel relevante em comunidades de todas as regiões. “As igrejas têm uma presença que vai além do aspecto espiritual. São parceiras em ações sociais, de apoio a famílias e de promoção da cidadania”, afirmou.

A presença do governador em exercício ocorre enquanto o titular do cargo, Ronaldo Caiado, cumpre agenda oficial no Japão. Desde a última sexta-feira (11), Caiado lidera uma missão internacional com objetivo de atrair novos investimentos, estreitar relações comerciais e divulgar as potencialidades econômicas de Goiás a empresas e autoridades japonesas. A comitiva goiana deve permanecer no país asiático até o dia 21 de julho, passando por cidades como Tóquio, Osaka e Yokohama.

Entre os compromissos do governador Caiado estão reuniões com multinacionais, como a Mitsubishi e a startup Tsubame BHB Ammonia, além da participação na Expo Osaka 2025, evento global voltado à inovação e sustentabilidade. Enquanto isso, no Brasil, Daniel Vilela responde pelo governo do estado, acompanhando agendas institucionais e representando o Executivo em solenidades locais.