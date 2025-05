Daniel Vilela visita Memorial Iris Rezende e destaca legado do líder

O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, visitou nesta segunda-feira (12/5) o local onde está sendo construído o Memorial Iris Rezende, em Goiânia. Acompanhado pelas filhas do ex-prefeito da capital, Ana Paula Rezende e Adriana Rezende, Daniel conheceu de perto o projeto que vai preservar e apresentar ao público a trajetória de um dos maiores líderes políticos da história de Goiás e do Brasil.

Recebido pelas filhas do homenageado, Daniel percorreu as instalações, que estão em fase final de conclusão, e se disse impressionado com a modernidade, o cuidado e o simbolismo do espaço. “Eu me emociono. Fui duplamente privilegiado: por ser filho de Maguito Vilela e por ter convivido com Iris Rezende de forma tão próxima ao longo dos últimos 15 ou 20 anos. Estar aqui é especial, porque nos remete a muitas histórias que marcaram a política goiana”, afirmou.

Marcas

Daniel ressaltou que Iris Rezende deixou marcas profundas na política e no modo de fazer gestão pública. “Sempre que estou em eventos e reuniões, lembro dos momentos que vivi com Iris. Compartilho essas experiências para que mais pessoas conheçam a sabedoria política que ele tinha e que influenciou a minha formação e a de tantos outros. Ver esse espaço tomando forma, tão bonito, interativo e acolhedor é motivo de alegria. O memorial vai oferecer uma verdadeira imersão na história da política brasileira e goiana. Espero que, em breve, todos os goianos possam visitá-lo e sentir esse orgulho que estamos sentindo aqui”, completou.

Ana Paula Rezende, uma das idealizadoras do projeto, também falou da emoção em ver o sonho tomando forma. “Mais do que um espaço físico, o memorial é uma missão de vida para nós. Queremos que a história de meu pai inspire as futuras gerações. Ele acreditava na política como instrumento de transformação, e este local vai mostrar isso de forma viva, sensível e moderna. É um presente para Goiás, para o Brasil e para todos que acreditam na boa política”, declarou.

O Memorial Iris Rezende reunirá acervos históricos, fotografias, documentos, vídeos, objetos pessoais e exposições interativas que retratam os principais momentos da vida pública e pessoal do político, que ocupou os principais cargos do Estado e do País. O espaço também contará com áreas dedicadas à formação cidadã, reforçando o legado de Iris como homem público comprometido com o povo e com os valores democráticos.

