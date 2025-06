De que serve o Mundial de Clubes?

Participam da Copa do Mundo de Clubes da FIFA os campeões continentais de UEFA (Europa), CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), CONMEBOL (América do Sul), AFC (Ásia), CAF (África) e OFC (Oceania), ou seja, os campeões de todas as federações continentais. É uma competição democrática, mas coloca frente a frente equipes de uma descomunal diferença técnica, como foi o caso da humilhante goleada de 10 a 0 do Bayern sobre o Auckland da Nova Zelândia. Nunca antes um time venceu por diferença superior a cinco gols em competições semelhantes.

Para os demais Clubes brasileiros, a Copa do Mundo de Clubes representa prejuízo técnico e financeiro, principalmente os participantes da série A que é interrompida.. Só é interesse para quem tem jogadores no Departamento Médico, que terão o tempo de paralisação da competição para recuperar os atletas com contusões. Mas tecnicamente qualquer paralisação é prejudicial, pois quebra o ritmo dos times, especialmente daqueles que estão nas primeiras colocações.

O campeão da Copa do Mundo de Clubes pode somar uma premiação equivalente a R$ 700 milhões. Todos os clubes recebem por participação, que é separada por regiões e por desempenho. De cara, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras embolsarão a quantia de R$ 85 milhões só por disputar o Mundial. Tal soma é inferior apenas aos principais times da Europa, que podem ganhar até R$ 213 milhões, de acordo com o ranking da UEFA. É uma competição de interesse puramente financeiro para os Clubes que participam.

Tecnicamente, os clubes brasileiros começaram bem o Mundial de Clubes. Apenas o Botafogo venceu, os demais empataram, mas fizeram apresentações convincentes. O jogo mais esperado da rodada acontece hoje às 22 horas, horário de Brasília, entre Botafogo e PSG. O time francês pratica o melhor futebol do mundo no momento. Sem grandes estrelas, o Paris Saint-Germain dispensa apresentações. É o atual campeão da Champions League, com goleadas históricas, como o 5 a 0 sobre a Inter de Milão e na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Desconheceu o tradicional Atlético de Madrid, goleando por 4 a 0. Parada dificílima para o time da estrela solitária.

Amanhã o Flamengo volta a campo para enfrentar o Chelsea, em jogo muito esperado por torcedores do mundo todo. Até o momento, o Flamengo já enfrentou 10 vezes os times ingleses, com quatro vitórias, quatro derrotas e dois empates. Muito equilíbrio entre os dois Clubes. É esperado um público superior a 50 mil torcedores nesta partida a ser realizada na Filadélfia. Contra o Chelsea, o Flamengo vai encontrar seu primeiro adversário de alto nível, já que o Esperance da Tunísia não ofereceu resistência ao time brasileiro. O perfil oficial da FIFA nas redes sociais se refere ao Flamengo como ”o time brasileiro do Mundial de Clubes”. Essa referência gerou polêmica nas redes sociais. Além do Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras representam o Brasil no torneio.

MOSAICO

+++ O Anápolis contratou o técnico Gabardo Junior, que fez boa campanha dirigindo a ABECAT Ouvidorense no campeonato goiano. Atualmente, Gabardo estava dirigindo o São José do Rio Grande do Sul.

+++ Pela sétima vez na década, o Vila Nova tem jejum de um mês sem vitórias. São cinco derrotas consecutivas na temporada. O Tigre volta a campo no domingo contra o Amazonas em Manaus. Será a segunda partida sob o comando de Luisinho Lopes depois de seu retorno ao Vila.

+++ O Goiás volta a jogar em casa, onde está invicto e tem na Serrinha um dos pontos fortes de sua ótima campanha na série B. Segunda-feira recebe o Athletic e quer nova vitória para seguir na liderança da competição.

+++ O time Sub-20 do Atlético perdeu para o Flamengo jogando no estádio Antônio Accioly e segue na lanterna do Brasileirão da categoria. Adson Batista não é muito entusiasta das categorias de base, onde, segundo ele, dá mais despesa do que resultado.

+++ A Diretoria do Goiás decidiu que vai colocar tela de proteção no Setor de Tobogã do estádio da Serrinha. A decisão foi tomada por conta de torcedores que continuam jogando copos e outras coisas no campo de jogo. O Goiás já levou multas exorbitantes por conta desses “torcedores”.

+++ Heitor Araújo, jogador da equipe Sub-15 do Goiás foi convocado para servir a seleção brasileira. Convocado por sua conhecida versatilidade em campo, atua em várias posições, com facilidade de adaptação tanto na defesa quanto no meio de campo.

+++ Surpreendente a atuação do Al-Hilal no empate em 1 a 1 contra o poderoso Real Madrid. Quem esperava um domínio do time espanhol se enganou. O Al-Hilal foi dono do jogo e poderia ter saído com uma vitória.