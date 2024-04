De última hora, Azulão se filia ao MDB que passa a ter 11 vereadores em Goiânia

Às vésperas do encerramento do prazo para troca de legenda, o vereador Pedro Azulão Júnior, anteriormente filiado ao Cidadania, formalizou sua mudança para o MDB. Ele, que foi eleito em 2020 pelo PSB, agora fortalece a legenda presidida pelo vice-governador Daniel Vilela, contribuindo para uma bancada de 11 parlamentares na Câmara dos Vereadores.

A alteração partidária de Azulão ocorre em um contexto de competição acirrada entre Cidadania e PSDB, ambos federados nacionalmente, que precisarão compor uma chapa única para as eleições de outubro, intensificando a disputa por votos. O vereador integra a base do prefeito Rogério Cruz (Solidariedade) na Câmara, enquanto a vereadora Aava Santiago (PSDB) representa a oposição. Esta última contestou a filiação de Azulão e, na qualidade de presidente da Federação em Goiânia, ameaçou excluí-lo da chapa de vereadores para as próximas eleições.

Além dessa movimentação, a partir desta terça-feira (16), o número de vereadores por partido sofrerá uma nova alteração devido a decisões judiciais relacionadas ao não cumprimento da cota de gênero nas eleições de 2020, resultando na posse de três novos parlamentares.

Os vereadores Bill Guerra (MDB), Markim Goyá (PRD) e Fabrício Rosa (PT) assumem os mandatos, substituindo Pastor Wilson (PRD), Edgar Duarte (PDT) e Paulo Henrique da Farmácia (Solidariedade). Wilson e Duarte foram eleitos pelo PMB, enquanto Paulo Henrique representava o Agir. Ambos os partidos tiveram suas chapas cassadas devido ao descumprimento da cota de gênero.

Com seis representantes, o Solidariedade (SD) detém a segunda maior bancada na Câmara Municipal. O PRD, presidido por Romário Policarpo, juntamente com o Republicanos e o União Brasil (UB), conta com três representantes cada. Apesar da perda do vereador Pastor Wilson, que deixou o PMB, o PRD recebeu Markim Goyá. Já o Democracia Cristã (DC) e o PT possuem dois integrantes cada. Avante, Podemos, PSDB, PDT e PL têm um vereador cada em seus quadros.