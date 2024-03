Decisão de Mabel sobre candidatura será depois de conversa com o governador

O presidente da Federação da Indústria do Estado de Goiás (Fieg) e ex-deputado federal Sandro Mabel vai decidir se será ou não candidato a prefeito de Goiânia depois de conversar com o governador Ronaldo Caiado, o que deve acontecer entre hoje ou amanhã. “Depois disso eu vou dar a palavra final”, disse à Tribuna do Planalto neste sábado.

Mabel recebeu convite de do Caiado para ser o candidato da base aliada na disputa pela Prefeitura de Goiânia, o que levou Jânio Darrot a desistir da pré-candidatura, depois de também ter sido convidado pelo governador para participar do pleito. Caiado e Mabel teriam tido duas conversas nesta semana.