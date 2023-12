Decoração de Natal de shopping tem trono para os pets

Escorregador, jogo da memória e desenhos temáticos para colorir são algumas das atrações da decoração de Natal do Shopping Cerrado, que pode ser conferida até o dia 1º de janeiro. Neste ano, além dos brinquedos interativos, o mall – que é pet friendly – investiu em um trono pet para que os animais de estimação também participem dos registros natalinos junto aos pequenos e suas famílias.

O cenário principal está na praça de eventos do piso térreo, em frente à loja Riachuelo, e também traz, além de árvores com bolas e laços vermelhos e muitas luzes, elementos inspirados no universo dos doces e guloseimas, como barra de chocolate, biscoitos em formato de boneco, pirulitos e muito mais.

O Papai Noel seguirá até a véspera de Natal no Shopping Cerrado e o atendimento acontece das 16h às 22h, até o dia 23 de dezembro, e das 10h às 16h, no dia 24.

Horário especial

O Shopping Cerrado funcionará em horário especial, conforme o seguinte cronograma:

Até 23/12 – Todas as lojas das 10h às 22h (facultativo fechamento às 23h)

24/12 – Todas as lojas das 10h às 18h

25/12 – Funcionamento facultativo – Alimentação 10h às 22h; Lojas 14h às 20h

26 a 30/12 – Todas as lojas das 10h às 22h

31/12 – Todas as lojas das 10h às 17h

1°/1 – Funcionamento facultativo – Alimentação 10h às 22h; Lojas 14h às 20h

O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.