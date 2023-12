Decoração de Natal será mantida em Goiânia até o dia 6 de janeiro

A Prefeitura de Goiânia dá continuidade à programação de Natal, que contempla todas as regiões da capital, com decoração especial em 37 pontos, incluindo bairros periféricos, até o dia 6 de janeiro.

Desde 2021, a prefeitura assumiu o compromisso em proporcionar um Natal a todos os goianienses, independentemente de sua localização, para que as famílias possam desfrutar da magia desta época tão especial.

“Desde o início da nossa gestão, em 2021, estamos empenhados em democratizar o Natal em nossa cidade”, assinala o prefeito Rogério Cruz.

“Queremos que o Natal seja lindo e mágico a todas as famílias. Esse é o nosso propósito ao levar uma programação que, além de espetáculos, leva luzes e cores a todas as regiões”, completa o prefeito.

Pontos de decoração natalina:

– Lago Parque Vaca Brava – Avenida T-10, Setor. Bueno

– Praça Tamandaré, no Setor Oeste

– Lago das Rosas, no Setor Oeste

– Sede da Comurg – Avenida Nazareno Roriz, na Vila Aurora

– Grande Hotel – Avenida Goiás com Rua 3, Setor Central

– Praça Joaquim Lúcio – Rua 24 de Outubro, Setor Campinas

– Praça Matriz – Rua José Hermano, Setor Campinas

– Paço Municipal, no Parque Lozandes

– Rua 44, no Setor Central

– Avenida 24 de Outubro, Setor Campinas

– Avenida 83, Setor Central

– Praça Walter Santos, Setor Coimbra

– Praça Ciro Lisita, Setor Coimbra

– Praça do Cigano, Setor Coimbra

– Avenida T-9

– Avenida 85

– Viaduto Latif Sebba, Setor Marista

– Viaduto da T-63, no Setor Bela Vista

– Avenida Araguaia, no Setor Central

– Setor Parque Amazônia

– Setor Jardins do Cerrado

– Avenida do Povo, na Região Noroeste

– Setor Aeroporto

– Avenida Vera Cruz

– Rótula – Avenida Rio de Janeiro esquina com Avenida Tókio, no Parque Industrial João Braz

– Rótula – Saída para Inhumas, próximo ao HUGOL

– Rótula – Saída para Rio Verde – Avenida Pedro Ludovico, no Setor Parque Oeste Industrial

– Rótula – Saída para Nerópolis, Viaduto da Avenida Perimetral Norte

– Rótula – Saída para Aragoiânia, Avenida Rio Verde

– Rótula – Saída para Bonfinópolis, Avenida Anápolis

– Rótula – Saída para Trindade, Avenida Castelo Branco

– Rótula – Viaduto BR-153, Bairro Santo Antônio

– Praça do Trabalhador, Setor Norte Ferroviário

– Trevo – Avenida Transbrasiliana com BR-153, Setor Jardim Guanabara

– Praça – Avenida João Damasceno com Rua F, Setor Progresso

– Casa de Vidro – Avenida 136, Jardim Goiás

– Rótula – Av. Ayrton Senna, Residencial Alphaville Flamboyant