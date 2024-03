Deficientes visuais fazem passeio ciclístico rumo ao Jardim Botânico

O grupo Na Bike com Deficiente Visual (NBDV) está organizando um passeio ciclístico inclusivo neste domingo, em Goiânia, com o objetivo de explorar o Jardim Botânico e promover a inclusão de deficientes visuais na prática esportiva. Composto por cerca de 80 participantes, incluindo condutores voluntários e deficientes visuais, o grupo se concentrará no Parque Areião antes de iniciar o percurso de aproximadamente 12 quilômetros, passando por diversos setores da cidade até chegar ao destino final. Durante o trajeto, o odontólogo Aleimar Morais, membro do NBDV, fornecerá uma audiodescrição do parque, permitindo que os participantes com deficiência visual apreciem a beleza e compreendam a história do local.

O passeio, que é realizado em parceria com a Unimed Goiânia e a Secretaria Municipal de Mobilidade, visa não apenas proporcionar momentos de lazer e interação, mas também destacar a importância da acessibilidade e inclusão nas atividades esportivas. Com o apoio de uma ambulância equipada e veículos da SMM para garantir a segurança e fluidez do trânsito, o NBDV reafirma seu compromisso em promover a igualdade de oportunidades e mostrar que, com as devidas adaptações e suporte, pessoas com deficiência visual podem desfrutar plenamente de experiências como o ciclismo e explorar os encantos da cidade.