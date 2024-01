Déficit de vagas em Goiânia persiste, apesar de promessas

A cidade de Goiânia continua a enfrentar um déficit significativo de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), apesar das promessas do prefeito Rogério Cruz de zerar o déficit até o final de seu mandato. Em outubro de 2023, o secretário de Educação, Rodrigo Caldas, revelou que o déficit na Educação Infantil em Goiânia era de cerca de 9 mil vagas, uma realidade que contradiz as expectativas otimistas do prefeito.

A Prefeitura de Goiânia e a Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO) estão organizando um mutirão nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, para lidar com o desafio das matrículas. No entanto, muitas famílias ainda encontram dificuldades para matricular seus filhos, apesar da disponibilização de 25.067 novas vagas pela Educação Municipal em 2023, das quais 14.976 foram destinadas à Educação Infantil.

A ação da Defensoria Pública, que visa fornecer soluções extrajudiciais para atender às demandas sem a necessidade de judicialização, reflete um compromisso vital com os direitos das famílias ao acesso à educação. No entanto, a persistência do déficit de vagas levanta questões sobre a eficácia das medidas tomadas pela prefeitura.

Além disso, a Prefeitura de Goiânia investiu mais de R$ 9 milhões em recursos para as unidades de ensino em dezembro de 2023, visando garantir um retorno seguro às salas de aula. No entanto, a descoberta da falta de colchonetes em algumas escolas destaca a importância contínua de monitorar e resolver questões relacionadas à infraestrutura escolar.

O início do ano letivo para 117 mil estudantes na rede municipal de ensino marca mais um passo na jornada educacional da cidade. No entanto, a persistência do déficit de vagas nos CMEIs serve como um lembrete contundente de que ainda há muito trabalho a ser feito para garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade. A promessa do prefeito de zerar o déficit até o final de seu mandato parece cada vez mais distante.