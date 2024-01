Delegado é investigado pela polícia por suspeita de estuprar ex-miss trans

O delegado Kleyton Manoel Dias, da 8ª Delegacia Distrital de Goiânia, é investigado por suspeita de estuprar uma mulher trans, que já foi miss. Segundo a TV Anhanguera, o crime teria ocorrido quando ele ofereceu uma carona para ela após saírem de uma festa, em Goiânia.

De acordo com o relato da vítima, o delegado, na madrugada de sexta-feira, ofereceu a ela e a outra mulher uma carona. Mas quando ficou sozinha com o delegado, ele a teria levado até o porta-malas do carro, onde teria praticado o crime.

Imagens de câmeras a que a TV Anhanguera teve acesso mostram o delegado deixando a mulher em casa completamente nua. Um amigo da vítima disse que ela chegou em casa dopada e bastante ferida. O Samu foi acionado e a vítima levada para um hospital.

Em nota, a Polícia Civil informou que, “assim que tomou conhecimento do fato, adotou todas as medidas necessárias para seu esclarecimento, sendo o caso investigado pela Delegacia da Mulher (Deaem) com auxílio e acompanhamento da Corregedoria.”