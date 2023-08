Dema autua empresas por poluição atmosférica em Aparecida

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual do Meio Ambiente (Dema), investigou de empresas situadas em Aparecida de Goiânia (setores Chácara São Pedro/Sítios Santa Luzia) por crime ambiental.

As vítimas são moradores de um condomínio, com mais de 300 pessoas, que tiveram doenças respiratórias e sofrem diariamente com a poeira e dificuldade para limpeza de casa, já que o produto do concreto polui a atmosfera através dos resíduos de poeira de cimento lançados.

Foram 11 empresas investigadas pela Dema, duas delas autuadas por poluição atmosférica (artigo 54, §1º, da Lei 9.605/1998). O procedimento foi encaminhado hoje ao Poder Judiciário.