Arthur Oliveira

O deputado estadual Gugu Nader, ainda filiado ao seu partido Avante, anunciou, durante o Pequeno Expediente da sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), nesta quarta-feira, 8, sua nomeação como vice-presidente estadual do partido recém-estruturado Democratas 35. A sigla, que sucede o antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB), surge com o objetivo de disputar as eleições de 2026 com uma proposta voltada à valorização de novos nomes e à construção de uma bancada enxuta, porém competitiva.

No discurso no Plenário Iris Rezende Machado, Nader afirmou que o partido pretende eleger ao menos quatro deputados estaduais nas próximas eleições e já conta com 28 pré-candidatos confirmados. “Apesar de existir o ‘canibalismo eleitoral’, isso não será um impedimento para montarmos chapas com deputados experientes.

“Vamos convidar os mais competitivos, que tiveram até 25 mil votos na eleição passada. A nossa chapa vai ser chamada de ‘a chapinha’ do Estado de Goiás, garantindo que não haverá rasteiras”.

Segundo o deputado, a eleição do próximo ano será “sangrenta”, em razão da alta competitividade e da exclusão de diversos parlamentares das chapas partidárias já em formação. Ele também adiantou que o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, não será procurado pela nova sigla, por ter tido mais de 25 mil votos na última eleição, destacando que a legenda pretende manter uma composição coesa e alinhada aos seus princípios políticos.

O Democratas 35 está em fase de estruturação no Estado e será presidido por Ricardo Fortunato, ex-prefeito de Trindade. A nova sigla quer se firmar como alternativa viável para lideranças regionais e figuras políticas com eleitorado consolidado, mas que enfrentam dificuldades de espaço em partidos maiores. “A ideia é abrir as portas para quem tem base, trabalho e potencial eleitoral, mas não necessariamente grandes estruturas ou altos índices de votação”, explicou Gugu Nader.

O deputado também ressaltou que o partido terá uma estratégia eleitoral focada na proporcionalidade, sem disputas internas entre nomes de grande expressão. “Nosso planejamento é acolher candidatos que tenham possibilidade real de conquistar até 25 mil votos. O Democratas 35 não estará aberto a grandes estrelas da política, mas sim a lideranças que queiram crescer com o grupo”, reforçou.

Em nível nacional, o Democratas 35 ainda passa por um processo de consolidação jurídica e política após a mudança de nome e reorganização interna. Em Goiás, a nova direção pretende apresentar oficialmente a estrutura partidária até o fim do ano, com filiações previstas para o início de 2026.