search
Poder

Deputado assume novo partido com meta de eleger quatro parlamentares estaduais em 2026

Gugu Nader assume vice-presidência do Democratas 35 e promete “chapinha” competitiva para 2026


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 12/10/2025 - 09:11

Gudu Nader, deputado de Goiás, vai comandar novo partido
Gudu Nader deixará Avante para comandar novo partido em Goiás (Foto: Divulgação()

Arthur Oliveira

O deputado estadual Gugu Nader, ainda filiado ao seu partido Avante, anunciou, durante o Pequeno Expediente da sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), nesta quarta-feira, 8, sua nomeação como vice-presidente estadual do partido recém-estruturado Democratas 35. A sigla, que sucede o antigo Partido da Mulher Brasileira (PMB), surge com o objetivo de disputar as eleições de 2026 com uma proposta voltada à valorização de novos nomes e à construção de uma bancada enxuta, porém competitiva.

No discurso no Plenário Iris Rezende Machado, Nader afirmou que o partido pretende eleger ao menos quatro deputados estaduais nas próximas eleições e já conta com 28 pré-candidatos confirmados. “Apesar de existir o ‘canibalismo eleitoral’, isso não será um impedimento para montarmos chapas com deputados experientes.

“Vamos convidar os mais competitivos, que tiveram até 25 mil votos na eleição passada. A nossa chapa vai ser chamada de ‘a chapinha’ do Estado de Goiás, garantindo que não haverá rasteiras”.

Segundo o deputado, a eleição do próximo ano será “sangrenta”, em razão da alta competitividade e da exclusão de diversos parlamentares das chapas partidárias já em formação. Ele também adiantou que o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, não será procurado pela nova sigla, por ter tido mais de 25 mil votos na última eleição, destacando que a legenda pretende manter uma composição coesa e alinhada aos seus princípios políticos.

O Democratas 35 está em fase de estruturação no Estado e será presidido por Ricardo Fortunato, ex-prefeito de Trindade. A nova sigla quer se firmar como alternativa viável para lideranças regionais e figuras políticas com eleitorado consolidado, mas que enfrentam dificuldades de espaço em partidos maiores. “A ideia é abrir as portas para quem tem base, trabalho e potencial eleitoral, mas não necessariamente grandes estruturas ou altos índices de votação”, explicou Gugu Nader.

O deputado também ressaltou que o partido terá uma estratégia eleitoral focada na proporcionalidade, sem disputas internas entre nomes de grande expressão. “Nosso planejamento é acolher candidatos que tenham possibilidade real de conquistar até 25 mil votos. O Democratas 35 não estará aberto a grandes estrelas da política, mas sim a lideranças que queiram crescer com o grupo”, reforçou.

Em nível nacional, o Democratas 35 ainda passa por um processo de consolidação jurídica e política após a mudança de nome e reorganização interna. Em Goiás, a nova direção pretende apresentar oficialmente a estrutura partidária até o fim do ano, com filiações previstas para o início de 2026.

Arthur Oliveira é estagiário sob a supervisão de Andréia Bahia
Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Bill Guerra é levado à Justiça após acusação em Plenário sobre emendas
Poder

Bill Guerra é levado à Justiça após acusação em Plenário sobre emendas

11/10/2025
Moraes leis
Poder

Moraes suspende leis que autorizavam parceria com Ifag para obras; Caiado diz que decisão é política

10/10/2025
STF nega pedido de Wanderlei Barbosa e mantém afastamento do governador do Tocantins
Poder

STF nega pedido de Wanderlei Barbosa e mantém afastamento do governador do Tocantins

10/10/2025
Caiado PT
Poder

Caiado diz que PT tenta sabotar avanços de Goiás com ação no STF

09/10/2025
Câmara loca novos carros ao custo de R$ 7 milhões por ano
Poder

Base de Mabel reage e enterra decreto de revogação da calamidade financeira de Goiânia

09/10/2025
Amanda Baliza, advogada em causas LGBT - Foto: Arquivo pessoal
Justiça

Fux cassa decisão do Ministério Público de Goiás que arquivou inquérito sobre homofobia

12/10/2025
EDIÇÃO Nº 1.814 – GOIÂNIA, 12 A 18 DE OUTUBRO DE 2025
Edição Impressa

EDIÇÃO Nº 1.814 – GOIÂNIA, 12 A 18 DE OUTUBRO DE 2025

12/10/2025
Gudu Nader, deputado de Goiás, vai comandar novo partido
Poder

Deputado assume novo partido com meta de eleger quatro parlamentares estaduais em 2026

12/10/2025
Merenda escolar - Fotos: Jackson Rodrigues / Prefeitura de Goiânia
Escola

Merenda escolar fortalece renda no campo e alimenta 40 milhões de crianças no Brasil

12/10/2025
Pesquisa