Deputado quer oficializar 29 de julho como Dia do Torcedor do Vila Nova

O deputado estadual Talles Barreto (União Brasil) apresentou à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) um projeto de lei, que propõe a criação oficial do “Dia do Torcedor do Vila Nova“, a ser celebrado anualmente no dia 29 de julho. A proposta busca reconhecer a relevância histórica, cultural e social da torcida do “Tigrão” para o estado.

A escolha da data homenageia a fundação do Vila Nova Futebol Clube, ocorrido em 29 de julho de 1943, no bairro de Vila Nova, em Goiânia. Segundo o projeto, a torcida colorada, especialmente representada pela tradicional Torcida Esquadrão Vilanovense (TEV), é considerada um dos pilares da identidade esportiva goiana, notabilizada pela lealdade e apoio incondicional ao clube.

De acordo com a matéria, o Dia do Torcedor do Vila Nova terá como objetivo não apenas celebrar a paixão pelo clube, mas também estimular o esporte como ferramenta de inclusão social, orgulho regional e fortalecimento comunitário. Estão previstas ações como eventos festivos no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) e no Serra Dourada, exibições de jogos históricos, apresentações culturais, atividades para crianças e jovens, exposições temáticas, campanhas educativas e ações sociais em parceria com a TEV.

O projeto ainda autoriza o Poder Executivo a firmar parcerias com o Vila Nova, a Federação Goiana de Futebol e a iniciativa privada, além de permitir o repasse de recursos públicos para a realização das atividades comemorativas. Está prevista também a criação de uma comissão organizadora anual para coordenar o evento.

Na justificativa, Talles Barreto relembra a origem do clube, fundado por iniciativa do padre José Balestiere, que, anos antes, já havia promovido a integração comunitária por meio da Associação Mariana. O nome “Vila Nova” foi escolhido em referência ao tradicional bairro da capital.

Se aprovado e sancionado pelo Executivo, o Dia do Torcedor do Vila Nova será incorporado ao Calendário Cívico, Cultural e Turístico do Estado de Goiás. O projeto agora segue para análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Alego.