“Deputados Aqui” em Campo Alegre de Goiás reúne mais de 3 mil pessoas e entrega escrituras a famílias

A 8ª edição do programa “Deputados Aqui”, promovido pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), aconteceu em Campo Alegre de Goiás. Realizado na manhã deste sábado (31), evento reuniu mais de três mil pessoas em uma ampla programação cívica e social conduzido pelo presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto (UB), e contou com a presença de diversas autoridades regionais.

A abertura ficou por conta de uma emocionante apresentação da Banda Marcial Miguel Lucas, composta por jovens do município, que simbolizou o início das atividades. Entre os presentes estavam o prefeito Douglas Sertório, a primeira-dama Adrieth Sertório, o vice-prefeito Bruno Saran, vereadores, lideranças locais, o deputado Gustavo Sebba e prefeitos da região.

Durante o evento, Bruno Peixoto entregou escrituras de imóveis a 10 famílias por meio da regularização fundiária, garantindo dignidade e segurança jurídica. Na sequência, mais de 130 cidadãos foram homenageados em uma sessão solene, recebendo o Certificado do Mérito Legislativo pelos serviços prestados à comunidade.

“O programa Deputados Aqui em Campo Alegre de Goiás é um marco da cidadania no estado. É fundamental reconhecer o papel de quem contribui com o desenvolvimento local”, destacou Peixoto. Além das homenagens, a população teve acesso a atendimentos de saúde, assistência jurídica, ações ambientais e bem-estar animal.

Em um gesto de compromisso com a sustentabilidade, mudas de árvores foram plantadas no encerramento da cerimônia. Após as atividades, o tradicional arroz carreteiro foi servido a milhares de participantes, reforçando o espírito comunitário da ação.

O prefeito Douglas Sertório elogiou a parceria com a Assembleia: “É um evento muito esperado. A união entre o Legislativo e o Executivo é essencial para transformar a vida das pessoas”.

