Derrota do Coritiba deixa o Goiás isolado na liderança

A vitória do Goiás no sábado contra o Paysandu por 1 a 0 no estádio Hailé Pinheiro e a derrota do Coxa ontem para o América-MG formaram o cenário perfeito para o time da Serrinha, que fechou a 27ª rodada da série B na liderança isolada da competição, com 48 pontos ganhos. No jogo de sábado, o alviverde sofreu para superar o lanterna Paysandu, garantindo a vitória somente aos 40 minutos do segundo tempo, com um gol salvador do meia Jean Carlos, jogador de 20 anos, que entrou na etapa final e deu a vitória e a liderança ao Goiás.

Jean Carlos, natural de São Felix do Araguaia, fez parte de sua base no Atlético Goianiense, que não se interessou na continuidade de seu contrato. O atleta foi contratado imediatamente pelo Goiás para atuar na equipe sub-20, onde era um dos destaques. Segundo o técnico Vagner Mancini, Jean Carlos conquistou a possibilidade de continuar sendo relacionado entre os convocados para as próximas partidas. Vale lembrar que o Goiás jogou sem oito titulares contra o Paysandu, mesmo assim fez boa partida, com destaque para o meia Bryan, que fez excelente partida e mostrou que o time da Serrinha acertou em lutar por sua contratação junto ao CSA. O Goiás volta a jogar pela série B amanhã em Araraquara contra a Ferroviária-SP.

Vitória para sonhar – O Atlético confirmou sua recuperação na série B e venceu mais uma na competição. No sábado a noite derrotou o Clube do Remo em Belém e alimentou os sonhos dos atleticanos de não só conquistar os 45 pontos que lhe garante a permanência na série B, mas também de chegar ao G4 e buscar uma vaga entre os quatro melhores da série B. O gol do Atlético foi marcado por Guilherme Romão ainda no primeiro tempo, garantindo mais três pontos para a sua caminhada na segunda divisão. Em sua habitual entrevista após o jogo, Adson Batista demonstrou otimismo em relação ao desempenho do time atleticano. Disse que “se o Atlético chegar ao G4, sobe para a série A”. O Dragão volta a campo na próxima quinta-feira contra o América-MG, jogo que será realizado no estádio Antônio Accioly.

Vila perde de novo – O Athlético-PR não encontrou dificuldades para derrotar o Vila Nova na noite de ontem em Curitiba, vencendo o Colorado por 2 a 0 na Arena da Baixada. Com a vitória, o Furacão chegou aos 42 pontos encostou no Novorizontino, quarto colocado na competição. Com o resultado, o Vila Nova chega ao quinto jogo sem vitória na série B. No recorte atual, foram duas derrotas e três empates. O resultado negativo também afasta o time da corrida por uma vaga na série A. Com a derrota, o Vila segue com 36 pontos e perde duas posições na tabela de classificação.

Na 12ª colocação, o técnico Paulo Turra mantém o discurso de otimismo, dizendo depois do jogo que não faltou coragem ao Vila Nova e que o foco no acesso continua vivo. “É o único objetivo do restante da temporada”, disse Turra. Mas o otimismo do treinador não é mais compartilhado pelo torcedor e parte da imprensa, que a cada resultado negativo desencanta com o trabalho do técnico. Turra chegou falando em fazer do Vila um time intenso e agressivo buscando sempre a vitória. Valeu nos dois primeiros jogos, principalmente na vitória contra o maior rival, mas depois, o time vem perdendo o brilho e não mais reflete o entusiasmo das palavras de Paulo Turra. Na próxima quarta-feira, o Vila recebe o Cuiabá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

CURTAS

>>> Adson Batista jogou fora a postura de humildade que vinha mantendo até aqui, dizendo que se deixarem o Atlético chegar ao G4, o time sobe para a série A.

>>> Calma Adson,o time não alcançou nem a pontuação de permanência na série B, que é de 45 pontos. Esse entusiasmo fora de hora pode fazer com que o time perca o foco num momento importante da competição.

>>> Jean Carlos, autor do gol da vitória contra o Paysandu, só foi convocado pelo técnico Vagner Mancini por conta do grande número de desfalques no elenco. Aproveitou muito bem a oportunidade.

>>> A revelação esmeraldina atravessou o campo de joelhos depois do jogo, cumprindo uma promessa por ter marcado seu primeiro gol com a camisa titular do Goiás.

>>> O Cruzeiro venceu o Bragantino de virada ontem a noite no Mineirão e segue vivo na luta pelo título do Brasileirão. O time mineiro assumiu a vice-liderança com 50 pontos ganhos.

>>> Em posições diferentes na tabela de classificação, Vasco e Flamengo empataram em 1 a 1 ontem no Maracanã. Tropeço para o Flamengo que briga na parte de cima da competição e ponto importante para o Vasco que luta contra o rebaixamento.

>>> Mesmo fazendo uma campanha espetacular na série A, o Mirassol mantém uma média de apenas 6 mil pagantes em seus jogos em casa. A cidade, de 63 mil habitantes, ainda não abraçou o time na competição.