Derrota do Vila garante a liderança para o Goiás

Enquanto a torcida do Vila lamenta a derrota em Belém, o torcedor esmeraldino comemora a liderança isolada do campeonato brasileiro da série B. A defesa colorada, até então a melhor da competição, perdeu essa condição e agora é a segunda defesa menos vazada. O Vila também perdeu uma posição na tabela da classificação, ocupando a terceira colocação, ficando atrás do próprio Clube do Remo, agora vice-líder da série B. Com a vitória sobre o Vila, o Clube do Remo quebrou um tabu de 20 anos sem vencer o Vila e festeja a primeira vitória sobre o adversário no estádio Mangueirão. O Leão Azulino é um único invicto da competição.

Mais que a derrota em Belém, a torcida colorada lamenta ter perdido a oportunidade de voltar a liderança da série B e ultrapassar novamente o Goiás. Uma vitória sobre o Remo teria deixado Goiás e Vila com os mesmos 16 pontos, mas o Tigre superaria o time da Serrinha no saldo de gols. Mas não foi isso que aconteceu, o Vila foi derrotado e deixou o maior rival na liderança isolada da série B. Após uma sequência de três confrontos fora de casa, o Vila voltará a jogar diante de sua torcida no próximo final de semana, quando recebe o Athletico Paranaense no OBA, em jogo marcado para às 18h30 do sábado.

Revanche da Copa Verde?

Paysandu e Goiás voltam a se encontrar neste domingo, em jogo de opostos válido pelo campeonato brasileiro da série B. Só que o cenário é totalmente diferente e muito mais favorável ao time esmeraldino de Goiânia. O Goiás é o líder isolado da competição e o Paysandu ocupa a penúltima colocação. O jogo será realizado no estádio Mangueirão, mas o favoritismo é do Goiás, considerando seu melhor momento no campeonato.

Desde o início da série B Goiás e Paysandu estão em posições opostas na classificação. O time da Serrinha sempre esteve entre os dez primeiros colocados, entrou no G4 e neste momento é o líder isolado com 16 pontos. O Paysandu tem apenas 3 pontos conquistados até o momento. Vagner Mancini não considera a partida de domingo como uma revanche. São competições diferentes e o que podemos esperar é muita dificuldade em função da necessidade do adversário. O Goiás quer somar pontos para se garantir no G4 e o Paysandu luta para sair da zona de rebaixamento. Copa Verde é passado. O foco agora é o campeonato brasileiro da série B. O principal objetivo para o restante da temporada é o acesso para a série A e se possível, a conquista do tricampeonato da série B.

Atlético de novo em busca de técnico

Em menos de cinco meses da temporada, o Atlético já está em busca de seu terceiro técnico. Iniciou o ano com com Rafael Guanaes, mas foi dispensado pelo presidente Adson Batista, que não gostou do trabalho do treinador. Contratou para seu lugar Cláudio Tencati que fazia até aqui um trabalho apenas regular. Mas tinha a confiança do presidente atleticano. Para a surpresa de todos, Tencati recebeu uma proposta irrecusável do Juventude de Caxias do Sul e não pensou duas vezes para comunicar seu desligamento do Atlético. Adson Batista lamentou a saída de Tencati, mas afirmou não ter as mínimas condições para competir com a proposta do time do Rio Grande do Sul, que disputa a série A do campeonato berasileiro.

Adson Batista está no mercado em busca do substituto para Cláudio Tencati. Enquanto isso, Anderson Gomes, da comissão permanente, assume novamente o comando técnico do rubronegro de Campinas. Adson garante total respaldo ao treinador interino para que ele desenvolva um bom trabalho até a chegada do novo técnico. No próximo domingo o Dragão recebe a visita do Clube do Remo, vice-líder da série B. Nessa partida, é muito provável que Anderson Gomes tenha que preparar o time, definir a escalação titular e comandar o Atlético em campo. Anderson poderá contar com os retornos do goleiro Vladimir e do atacante Marcelinho, que cumpriram suspensão automática. Por outro lado, Willian Potker fica fora por estar suspenso.