Derrotas e indisciplinas. Atlético continua vivendo crise sem fim

Um incêndio a cada dia, esse é o panorama vivido por Adson Batista no Atlético. O time não se acerta em campo, troca de técnico e jogadores é uma rotina no Clube e agora, o dirigente rubronegro ainda tem que conviver com episódios de indisciplina, como o protagonizado pelo meia atacante Federico Martínez na derrota para a Ferroviária de Araraquara, quando o jogador uruguaio passou por cima da determinação do técnico Rafael Lacerda, cobrou uma penalidade máxima e errou, quando o Atlético perdia por 1 a 0.

Segundo Lacerda, o cobrador oficial do Dragão é o centroavante Lelê e isso ficou muito bem esclarecido nos treinamentos do Clube, mas Martínez decidiu passar por cima dessa determinação e cobrou a penalidade. Além de passar por cima da decisão do treinador, Martínez errou o pênalti, agravando a situação do time em campo. Adson Batista esteve reunido com o técnico Rafael Lacerda, fez cobranças em relação ao trabalho do treinador e decidiu multar o meia atacante Martínez em parte de seus salários.

O ambiente no Atlético não é de tranquilidade. O trabalho do técnico é questionado e um novo resultado negativo no campeonato pode representar o seu desligamento. Enquanto tenta pacificar o ambiente no clube, Adson Batista apresentou dois reforços, que já estão regularizados na CBF e à disposição do treinador. Trata-se do meia Wallace Camilo, de 21 anos, e o atacante Jean Dias, de 34 anos. Eles podem estrear no próximo jogo contra o Cuiabá no final de semana fora de casa.

Alix pode sair

O Botafogo-RJ formalizou nova proposta para contratar o zagueiro Alix Vinícius, do Atlético. Inicialmente, o alvinegro fez uma oferta de empréstimo com opção de compra, mas o Atlético não aceitou. Uma segunda proposta foi encaminhada ao rubronegro com compra obrigatória no final do empréstimo, também recusada por Adson Batista. Agora, a investida do time da estrela solitária é para aquisição em definitivo do jogador, proposta que interessa ao atleta e ao time atleticano. Adson exige pagamento à vista para liberar Alix Vinícius, seja para o Botafogo ou para qualquer outro clube que se interessar pelo zagueiro.

Mancini tenta se explicar

O técnico Vagner Mancini tentou justificar sua opção por improvisar o zagueiro Lucas Ribeiro como médio volante, deixando no banco de reservas Marcão e Gonzalo Freitas, dois especialistas na posição. Segundo o treinador, a qualidade técnica do zagueiro Lucas Ribeiro na saída de bola foi o motivo que o levou a improvisar o defensor no meio de campo esmeraldino. Mancini já havia aproveitado o jogador nessa posição quando trabalharam juntos no Ceará. Lucas Ribeiro deixou o campo no intervalo do jogo sentnido uma contusão. Vagner Mancini afirmou que se tivesse em boas condições físicas permaneceria no jogo. Explicou mas não convenceu.

A diretoria esmeraldina liberou ontem dois jogadores de meio de campo, que não estavam sendo aproveitados pelo técnico Vagner Mancini. Aloísio rescindiu seu contrato e vai jogar no América de Belo Horizonte, Outro volante que está deixando o Goiás é Rodrigo Andrade. O jogador de 28 anos que não é relacionado desde o dia 27 de junho e deve vestir a camisa da Chapecoense na sequência do campeonato. Não há previsão de contratação de outros jogadores para a posição, já que o Goiás conta com Marcão, Juninho, Gonzalo Freitas e Baldória para ocupar essa faixa de campo. O Goiás volta a jogar no próximo sábado às 18 horas no estádio da Serrinha contra o América-MG e precisa muito de uma vitória para voltar à liderança da série B.

MOSAICO

>>> O atacante Zé Hugo, dispensado pelo Goiás, assumiu que deixou a desejar em sua passagem pelo Goiás. “Tinha feito uma cirurgia, foi um período conturbado. Não tiro a razão da torcida”.

>>> O Atlético está em negociações para contratar um meio de campo do futebol pernambucano. Trata-se de Radsley, de 30 anos, que atualmente defende o Retrô, time da série C do campeonato brasileiro.

>>> A Confederação Brasileira de Futebol alterou o horário da partida entre Atlético Goianiense x Amazonas, anteriormente marcada para às 18:30 hs do dia 3 de agosto. O jogo foi antecipado para às 16 horas do mesmo dia, no estádio Antônio Accioly.

>>> Mesmo com a atuação apagada diante do Santos, Neymar deve ser confirmado na convocação do técnico Carlo Ancelotti. Vini Jr. e Endrick não serão convocados e a novidade deverá ser Kaio Jorge, do Cruzeiro, um dos artilheiros do campeonato brasileiro da primeira divisão.

>>> Ainda comemorando a vitória sobre o Goiás, o Vila Nova voltou aos treinamentos visando melhorar o desempenho fora de seus domínios e continuar subindo na tabela de classificação. O Tigre volta a campo na próxima segunda-feira contra o Botafogo em Ribeirão Preto.

>>> O Vila tem dois jogos longe do OBA e precisa somar pontos fora de casa. Depois da partida contra o Botafogo-SP, o Colorado enfrenta a Chapecoense na Arena Condá.

>>> O Goiás renovou o contrato do zagueiro Murilo Câmara, do time sub-20, até o final de 2026. O time esmeraldino tem opção de compra do jogador, que pertence ao Rio Branco de Americana-SP.