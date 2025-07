Descubra as 10 cores de carro que mais interessaram os goianos no primeiro semestre

A Webmotors acaba de revelar as cores de carro que mais interessaram os goianos no primeiro semestre de 2025. O levantamento do Webmotors Autoinsights, ferramenta que fornece dados e informações sobre o setor automotivo brasileiro, considera as visitas pelos veículos novos e usados anunciados na plataforma entre janeiro e junho.

No mercado 0KM, os veículos da cor preta foram os que mais receberam visitas, com 25,33% do total de acessos entre as 10 cores mais procuradas. Na sequência, estão branco (23,56%), cinza (21,07%), azul (9,37%), prata (8,99%), vermelho (7,13%), verde (2,40%), laranja (0,98%), amarelo (0,74%) e roxo (0,42%).

Do lado dos usados, os modelos da cor branca foram os que mais receberam visitas, com 24,91%. Na sequência, estão preta (20,69%), prata (17,86%), cinza (16,25%), vermelho (8%), azul (7,32%), verde (2,22%), amarelo (0,97%), marrom (0,93%) e laranja (0,84%).

