Desenrola Rural já beneficiou 56 mil famílias de agricultores

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, apresentou um balanço dos três meses do Desenrola Rural durante o “Bom dia, Ministro” desta terça-feira, 10 de junho. A iniciativa, lançada para facilitar a quitação de dívidas e acesso a crédito de agricultores familiares, já beneficiou mais de 56 mil famílias. Durante o programa, o ministro também celebrou a retomada histórica da reforma agrária no Brasil, que já destinou mais de 15 mil novos lotes desde 2023.

A medida abre caminho para que os produtores retomem o acesso ao crédito e fortaleçam a produção. Entre 24 de fevereiro e 23 de maio foram 89.571 operações de renegociação em várias modalidades, como operações vinculadas à Dívida Ativa da União (DAU) até contratos com fundos constitucionais, crédito de instalação e operações do PRONAF. Os descontos chegam a 95% sobre o valor devido.

“Já conseguimos que 56 mil pessoas e 89 mil contratos fossem repactuados. Isso representa que essas pessoas podem retomar o crédito agrícola. O que queremos é mais gente produzindo alimentos e isso demonstra que o programa ‘pegou’. Ele é muito vantajoso, tem gente que tem desconto de 95% da dívida”, relatou o ministro.

Paulo Teixeira ressaltou que a possibilidade de voltar a acessar o crédito é essencial para os agricultores, porque são linhas com juros mais baixos. “É a hora de, quem tem pendência, fazer o Desenrola e voltar a tomar o crédito agrícola. O Brasil precisa que os agricultores possam tomar o crédito, que é vantajoso, tem juros de 3% para produção de alimentos, 2% para agroecologia e 0,5% para comprar máquinas”, listou.

“Queremos que todo mundo tome o crédito agrícola e aproveite essa porta que é o Desenrola Rural. Uma porta vantajosa para superar pendências. Nós queremos que os agricultores estejam com possibilidade de continuar produzindo alimentos”, completou.

Reforma Agrária

Teixeira celebrou também o resgate da destinação de terras para a Reforma Agrária. Desde o início dessa gestão, em 2023, o Governo Federal destinou mais de 15 mil novos lotes em assentamentos convencionais. Até o fim de 2025 a previsão é de 30 mil famílias assentadas em novos lotes e outras 30 mil até o fim de 2026: 60 mil como meta. Cerca de 115 mil acampados estão cadastrados e aguardam a regularização.

“Nós já pusemos R$ 1,1 bilhão para a compra de terras e estamos usando as terras públicas, terras que são de adjudicação, e voltamos a assentar famílias. Em termos de possibilidades de novos loteamentos, devemos terminar este mês com 16 mil novos lotes a destinar, que agora passaremos para a seleção no mês de junho e julho”.

O ministro reforçou que a retomada dos programas de reforma agrária está ligada ao acesso ao crédito e assistência técnica para assentados. “Reforma agrária para nós é terra, mas também é crédito. Já foram entregues R$ 1,5 bilhão de crédito. Nós estamos também fazendo um programa de desenvolvimento de assentamentos com as universidades e institutos federais, programas de acesso a mercados. Temos dois programas públicos de compras públicas que são robustos, que é o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar”, disse.

Compromisso

De acordo com Paulo Teixeira, os resultados das entregas mostram que este ano será o mais bem-sucedido da história do país para a Reforma Agrária. Para o ministro, existe potencial de elevar a meta de lotes entregues. “Estamos com possibilidade de conseguir, só numa operação de adjudicação, ampliar a meta do ano para 26 ou 27 mil, o que nos possibilita fazer com que seja o ano de maior entrega na história do Brasil de lotes para a reforma agrária”, afirmou.

