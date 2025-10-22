search
Desfile cívico-militar altera trânsito na Avenida 24 de Outubro para comemoração dos 92 anos de Goiânia

Bloqueios pontuais começam a partir das 23h desta quarta-feira (22/10); interdição total da via ocorre na quinta-feira (23/10), às 23h, para término da montagem da estrutura do evento, que será realizado na sexta-feira


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/10/2025 - 18:42

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET), fará alterações no trânsito na Avenida 24 de Outubro, no Setor Campinas, em razão do Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 92 anos da capital.

A partir das 23h desta quarta-feira (22/10), começam os bloqueios pontuais em quadras adjacentes à Avenida 24 de Outubro, para montagem inicial da estrutura do evento. Serão interditadas:

– Rua Benjamin Constant, entre a Avenida Pará e a Avenida 24 de Outubro;
– Rua Benjamin Constant, entre a Avenida 24 de outubro e Avenida Alberto Miguel
– Rua Ipameri, entre a Avenida 24 de outubro e Avenida Alberto Miguel
– Rua Ipameri, entre a Avenida Pará e a Avenida 24 de Outubro.

A interdição total da avenida, no trecho entre a Praça Joaquim Lúcio e a Avenida Santa Luzia, ocorrerá a partir das 23h desta quinta-feira (23/10), permanecendo até às 18h de sexta-feira (24/10), quando a estrutura for desmontada.

O gerente de Fiscalização da SET, Eduardo Mariano, diz que as intervenções foram planejadas para reduzir os impactos no comércio e na rotina de quem transita pela região. “Para não atrapalhar tanto a rotina do comércio da região e de quem passa por ali, vamos manter o tráfego na Avenida 24 de Outubro normalmente durante toda a quinta-feira. Apenas a partir das 23 horas faremos o bloqueio total da via, que permanecerá interditada até terminar de desmontar a estrutura”, explica.

O secretário Tarcísio Abreu destaca o empenho da SET em apoiar a realização do desfile. “A Secretaria de Engenharia de Trânsito está presente com suas equipes para garantir segurança viária, fluidez no entorno e apoio à população durante um evento que celebra a história e o orgulho da nossa cidade”, afirma.

Ele também orienta que motoristas redobrem atenção na região e a buscarem rotas alternativas durante os períodos de bloqueio. “Agentes de trânsito estarão posicionados para orientar condutores e pedestres”, pontua.

