Desmatamento aumenta 43% no Cerrado em 2023

O desmatamento no Cerrado aumentou 43% no ano de 2023, segundo levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os índices levam em conta o chamado ano civil, ou seja, o período total de janeiro a dezembro. Segundo o Inpe, Maranhão foi o estado que teve a maior área de vegetação nativa suprimida (1.765 km²), seguido por Bahia (1.727 km²), Tocantins (1.604 km²) e Piauí (824 km²).

Enquanto isso, o acumulado de alertas de desmatamento na Amazônia Legal caiu pela metade, sendo o melhor índice desde 2018.

A Amazônia Legal é uma região que corresponde a 59% do território brasileiro e que engloba a área de 9 estados – Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão.