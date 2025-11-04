Detran aciona Justiça para barrar golpes virtuais e proteger usuários

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai entrar na Justiça contra empresas de busca na internet com o objetivo de impedir o patrocínio de páginas falsas usadas para aplicar golpes em proprietários de veículos registrados no estado. A medida acontece após um aumento expressivo nas tentativas de fraude identificadas neste ano, especialmente durante o período de pagamento do licenciamento e IPVA de 2025.

De acordo com o órgão, mais de 190 pessoas procuraram a Ouvidoria do Detran-GO para denunciar tentativas de golpe. O presidente da autarquia, Delegado Waldir Soares, acredita que o número real de vítimas seja muito maior. “Muitas pessoas só descobrem que foram enganadas quando percebem que o licenciamento não foi efetivamente pago. Estamos agindo para proteger o cidadão e responsabilizar os criminosos”, enfatiza.

Sites falsos aparecem antes do portal oficial

Os golpes mais comuns envolvem sites falsos patrocinados em mecanismos de busca. Ao pesquisar termos como “Detran-GO”, “Licenciamento 2025” ou “IPVA Goiás”, muitos usuários são direcionados a páginas fraudulentas que imitam o layout do site oficial. Esses portais falsos emitem boletos e códigos PIX clonados, desviando o dinheiro diretamente para contas de criminosos.

Um levantamento do setor de inteligência do Detran-GO apontou que os golpistas chegam a investir entre R$ 500 e R$ 1.500 por dia em anúncios patrocinados. Com isso, conseguem manter seus links no topo das buscas e já arrecadaram mais de R$ 5 mil em um único golpe. No dia 31 de outubro, data de vencimento do licenciamento anual, ao menos cinco sites suspeitos apareciam antes do portal oficial.

Ação judicial e medidas preventivas

A autarquia vai ajuizar uma ação de tutela inibitória de publicação, solicitando à Justiça que proíba o impulsionamento de páginas falsas. “Não podemos assistir às pessoas sendo lesadas e não fazer nada. O Detran está tomando todas as medidas possíveis para proteger os motoristas goianos. Lugar de bandido é na cadeia”, afirmou o Delegado Waldir.

Além da ação judicial, o Detran-GO intensificou suas campanhas de conscientização nas redes sociais e na imprensa. A Diretoria de Tecnologia da Informação monitora e denuncia diariamente sites e perfis falsos, pedindo a remoção imediata junto às plataformas.

Como se proteger

Os usuários devem acessar boletos e documentos apenas pelos canais oficiais:

Aplicativo Detran GO ON

Site: www.goias.gov.br/detran

Portal Expresso: expresso.go.gov.br

Postos de atendimento presencial do Detran-GO

O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou Documento Único de Arrecadação (DUA), com opção de PIX. Antes de confirmar a transação, é essencial verificar o CNPJ do Detran-GO (02.872.448/0001-20). “O dinheiro que vai para o bandido não volta. Por isso, é fundamental digitar o endereço do site diretamente no navegador e evitar clicar em links de busca patrocinados”, reforça o presidente do órgão.

As vítimas de golpes devem registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil e formalizar denúncia à Ouvidoria do Detran-GO pelo Portal Expresso.