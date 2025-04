Detran e PM passam o rolo compressor em 350 escapamentos barulhentos

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e o 26º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Goiás, em uma ação inédita, esmagaram com um rolo compressor 350 escapamentos de motocicletas nesta quarta-feira, dia 30, às 9h, em Caldas Novas. Os equipamentos haviam sido adulterados para promover a descarga livre. Assim, além de despejar mais poluentes no ar provocavam barulhos excessivos prejudicando os moradores da cidade.

Os escapamentos foram apreendidos em blitzes realizadas pela PM no município turístico nos últimos dois meses. “Nossa meta é apertar o cerco às motocicletas barulhentas em todo o Estado”, ressalta o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

O coronel Marcelo Mendonça, comandante do 19° Regional da Polícia Militar agradeceu a parceria com o Detran -GO e a importância dessa ação que visa combater essa prática criminosa.

O delegado Regional da polícia Cívil de Caldas Novas, Rodrigo Pereira, ressaltou que esse trabalho de combate ao crime de trânsito é uma prioridade, não apenas no município, mas em toda região. “Além da segurança é um trabalho para manter o sossego do cidadão”, finalizou.

Os escapamentos que foram compressados serão encaminhados para o ferro-velho.

Patrulha Randandan

O Detran-GO lançou, em fevereiro deste ano, o programa operação Randandan para coibir a circulação de motocicletas com escapamento adulterado. O trabalho é realizado via convênio com a Polícia Militar. O programa tem como foco os veículos que circulam com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, prática irregular conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo Delegado Waldir, a circulação de motocicletas com escapamento modificado gera impactos negativos tanto ambientais quanto sociais. O barulho excessivo, além de poluir sonoramente as cidades, interfere diretamente no bem-estar da população.

“Idosos, animais, pessoas hospitalizadas e indivíduos com sensibilidade a ruídos, como autistas, escolas e famílias com crianças são os mais afetados por esse problema, que compromete o direito ao sossego público. A população está cansada desse desrespeito”, destaca Delegado Waldir. Ao circularem com escapamento adulterado, os veículos ainda emitem maior quantidade de poluentes, agravando a situação ambiental

Penalidades

Em 2024, foram registrados 13.406 casos de motociclistas flagrados circulando com escapamento irregular. Somente neste ano, até ontem (29/04), já foram identificadas 4.449 infrações do artigo 230, inciso XI.

O artigo 230, inciso XI, estabelece que conduzir motocicletas com descarga livre ou silenciador defeituoso, deficiente ou inoperante resulta em penalidades como é infração grave. A conduta também configura contravenção penal e crime ambiental.

A motocicleta flagrada com o escapamento em desacordo será retida. O condutor será multado e terá cinco pontos prenotados na habilitação. A multa neste caso é de R$ 195,23. O veículo fica retido até a regularização do problema.

