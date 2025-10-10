search
Detran-GO inaugura Mini Cidade para ensinar regras de trânsito

Cidade em escala reduzida conta com pista equipada e recursos para que crianças possam aprender sobre trânsito na prática


10/10/2025

Mini Cidade ficará disponível de forma permanente para visitas de escolas interessadas
Mini Cidade ficará disponível de forma permanente para visitas de escolas interessadas - Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) inaugurou, nesta quinta-feira, dia 9/10, a primeira etapa da Mini Cidade, um espaço pioneiro no Brasil voltado à educação para o trânsito de crianças. O projeto conta com uma pista totalmente equipada com recursos que simulam as condições reais de circulação e será uma réplica em escala reduzida de uma cidade, com todas as ferramentas necessárias para proporcionar aos participantes experiências reais sobre trânsito seguro.

O objetivo central da iniciativa é formar crianças e jovens mais conscientes e responsáveis sobre seu papel no trânsito, promovendo desde cedo a compreensão de valores como cidadania, segurança, respeito às leis e preservação da vida. Destinado a crianças de 6 a 12 anos, o espaço também é adaptado para participantes com mobilidade reduzida.

Para a viabilização da Mini Cidade foram investidos R$ 1,1 milhão. A área destinada ao projeto tem 18 mil metros quadrados. “Educar a criança é proteger a vida e construir o futuro. Queremos que esses meninos e meninas, além de se protegerem, tornem-se multiplicadores do conhecimento em suas famílias e comunidades”, afirma o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

A Mini Cidade está preparada para receber até 120 crianças por dia, em turmas simultâneas de 60 alunos. Durante as visitas, elas participam de uma programação dinâmica que inclui palestra lúdica, com vídeos educativos sobre segurança no trânsito; atividades práticas em campo, como passeio em minicarros elétricos, passeio de bicicleta, caminhada como pedestres e interação com o tapete pedagógico; e entrega simbólica da CNH Mirim, certificando a participação das crianças.

A frota da Mini Cidade conta com 6 carros elétricos (capacidade para até 4 pessoas cada, sendo um motorista (monitor) e três crianças) e 18 bicicletas infantis, de diferentes tamanhos (aros 16, 20 e 24), proporcionando experiências realistas e adaptadas às idades.

Após a inauguração, a Mini Cidade ficará disponível de forma permanente para visitas de escolas interessadas. O agendamento será realizado pela Gerência de Educação de Trânsito do Detran-GO, mediante cadastro institucional no site goias.gov.br/detran/minicidade.

Proteção à vida

A iniciativa tem como base dados alarmantes. Segundo o Ministério da Saúde, os sinistros de trânsito são a principal causa de morte de crianças de 2 a 12 anos no Brasil. Em Goiás, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 1.142 sinistros envolvendo pessoas de até 17 anos, resultando em 30 mortes. No mesmo período do ano passado foram 1502 registros, com 29 óbitos.

O Detran-GO destaca que as crianças não possuem a mesma percepção espacial e auditiva dos adultos, o que as torna ainda mais vulneráveis no trânsito. Fatores como visão periférica limitada, dificuldade em avaliar distância e velocidade, e distrações auditivas aumentam os riscos. “Trabalhar a educação de trânsito com as crianças é investir na mudança cultural de toda uma sociedade. Cada aluno que passa pela Mini Cidade se torna um agente multiplicador dentro de casa, ajudando a salvar vidas agora e no futuro”, conclui Delegado Waldir.

Pesquisa