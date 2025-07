Detran inaugura Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito

O Governo de Goiás, por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) e a Polícia Civil, inaugurou oficialmente, nesta quinta-feira (3), a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) na sede da autarquia na Cidade Jardim, em Goiânia. A obra é mais um passo rumo à instalação da primeira Cidade de Trânsito do País, um complexo que reunirá todos os órgãos de trânsito, agilizando os trabalhos de investigação e fiscalização e oferecendo maior comodidade aos usuários.

A unidade entrou em funcionamento desde 10 de junho. Em menos de um mês, foram lavradas 85 ocorrências na Dict, que conta atualmente com mais de 600 investigações em andamento. Além dos crimes de menor potencial ofensivo, conforme o titular, delegado Paulo Ludovico Evangelista da Rocha, o foco da delegacia é apurar homicídios, lesões corporais provocadas por sinistros de trânsito e os rachas – disputas automotivas não autorizadas.

O Detran-GO investiu mais de R$ 450 mil na obra da Dict. De acordo com o presidente da autarquia, Delegado Waldir, a delegacia é um passo importante para a implantação da primeira cidade do trânsito do País. “Temos um projeto macro de reunir, em um mesmo espaço, os vários órgãos de trânsito. Isso facilitará o trabalho de inteligência nos proporcionando agilidade na fiscalização e nas investigações, mas, principalmente, irá gerar maior comodidade ao cidadão que poderá resolver tudo sobre trânsito em um mesmo local”, ressaltou Delegado Waldir.

Segundo o presidente do Detran-GO, além da delegacia, na autarquia já tem um espaço destinado ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, e, em breve, será inaugurada a Cidade Mirim – espaço destinado a projetos de educação de trânsito. Ele lembra que parte do público que busca a Dict precisa de passar por perícia no Instituto Médico Legal e a localização atual facilita o acesso.

Durante o evento o delegado-geral da Polícia Civil, André Ganga destacou a importância da Dict, principalmente por causa do aumento dos acidentes no trânsito. “Sabemos de todo trabalho e complexidade nos casos de acidentes no trânsito. Essa nova estrutura vai dar um atendimento melhor para a sociedade e também para os servidores,” disse, reforçando a parceria desse trabalho realizado pela Polícia Civil e Detran-GO.

Acolhimento ao cidadão

A antiga delegacia funcionava em uma casa adaptada no setor Pedro Ludovico. “A partir do momento que se cria uma unidade já projetada para a finalidade, a gente acredita que não só traz um acolhimento maior para o cidadão”, destacou Paulo Ludovico.

O novo prédio conta com estrutura moderna e recursos de acessibilidade pensados para atender também as pessoas que tiveram a mobilidade reduzida.

Na Dict, são registrados cerca de 140 homicídios por ano. Somente no primeiro semestre, foram mais de 60 mortes. O número de lesões corporais é bem maior. No ano passado, só em Goiânia, foram 4.600 casos em decorrência de sinistros de trânsito.

