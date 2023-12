Detran prorroga Operação Renova CNH

Mais de 800 condutores goianos foram atendidos nos três primeiros dias da Operação Renova CNH, realizada pelo Departamento Especial de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Devido à alta procura para regularizar a habilitação, a autarquia decidiu prorrogar a ação até o dia 20 de dezembro.

Durante a operação, não é necessário fazer agendamento, mas será entregue, a cada dia da semana, 240 senhas para quem precisar regularizar a CNH. Para ser atendido, é necessário trazer documentos pessoais originais, a CNH vencida e o comprovante de endereço atualizado nos últimos 90 dias.

Após a conclusão do atendimento, o condutor sairá com a CNH digital atualizada no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e poderá buscar o documento impresso na sede do Detran-GO.

Taxas

Renovação de CNH: R$ 185,70

Exame médico: R$ 90,00

Caso haja a inclusão de atividade remunerada terá a taxa de R$ 100,00 referente ao exame psicológico.

