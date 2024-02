Detran prorroga prazo para para transferência de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás prorrogou, até segunda-feira (19), o prazo para que os proprietários de veículos com recibos vencidos nesta semana efetuem a transferência sem a incidência de multa. A medida visa evitar prejuízos à população.

Desde o dia 14, ocorreram diversas interrupções no atendimento referente aos serviços de veículos. Isso por inconsistência apresentadas após a atualização do sistema nacional feita pelo Serviço Nacional de Processamento de Dados (Serpro) do Governo Federal.

Transferência veicular, emplacamento e confecção de nova placa, são exemplos de serviços prestados pelo Detran que dependem da base nacional de dados para serem concluídos. A equipe de tecnologia da autarquia está atuando para resolver o problema o mais rápido possível.

Com a iniciativa do Detran de prorrogar o prazo para transferência, os proprietários que não conseguirem efetuar a transferência nesta semana ficarão isentos da multa de recibo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 233, quem deixar de efetuar a transferência do veículo no prazo de trinta dias, a contar da data de assinatura do recibo ou da intenção de venda, recebe multa média no valor de R$ 130,16.