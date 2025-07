Dez municípios goianos têm 100% das crianças alfabetizadas na idade certa

Goiás tem entre suas prioridades zerar a distorção idade-série na Educação Básica e uma das principais ações nesse sentido é o trabalho desenvolvido para a plena alfabetização das crianças nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental.

Instituído em 2021, em regime de colaboração entre o governo estadual e as prefeituras goianas, o programa AlfaMais Goiás investe fortemente na Alfabetização na idade adequada e, em três anos, ja apresenta importantes frutos na Educação pública em todo o estado.

Goiás saiu da 16ª colocação nos indicadores da Alfabetização na idade certa, em 2018, para o 2º lugar nacional. Todo esse crescimento ocorreu após o período da pandemia, entre 2019 e os anos seguintes, já sob a administração do governador Ronaldo Caiado. A lei que alterou a distribuição de impostos criando o ICMS Educação é um marco nas políticas públicas pela Alfabetização na idade certa e um exemplo histórico em todo o Brasil.

Municípios com todas as crianças alfabetizadas

A secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli, destaca a força do AlfaMais e o alcance do trabalho em cooperação com os municípios. “Chegamos a 73%, mas nós podemos mais. Com três anos de programa, acredito que nós podemos ainda mais”, afirmou Gavioli.

De acordo com a secretária da Educação, o programa criou uma união, um movimento que vai além das bandeiras partidárias, em prol de um estado com bons índices de Alfabetização. Segundo Fátima Gavioli, isso pode ser observado no fato de que 10 municípios goianos já são considerados pelo Ministério da Educação como tendo 100% de suas crianças alfabetizadas na idade certa.

Os municípios destaques são: Jaupaci, Rianápolis, Avelinópolis, Córrego do Ouro, Santa Bárbara, Mossâmedes, Mutunópolis, Jesúpolis, Fazenda Nova e Santa Rosa de Goiás.

A presidente da Undime Goiás, Anderlúcia Castro, comemora os resultados e destaca os esforços dos municípios “Os nossos professores fizeram toda a diferença. A gente sabe que o trabalho que eles realizam no dia a dia com as nossas crianças faz mesmo a diferença para que os resultados venham. É muito bom a gente ver que as nossas crianças, de fato, estão sendo alfabetizadas na idade certa”, ressaltou.