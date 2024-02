Dia 12 de fevereiro tem Bloco Carrinho de Mão Elétrico

O Bloco Carrinho de Mão Elétrico comandado pelo Grupo Heróis de Botequim vai animar o público na segunda de Carnaval em Goiânia. No dia 12 a partir de meio-dia os foliões poderão curtir o carnaval com muito samba e animação. Neste ano o bloco será realizado na Cervejaria Dias no Jardim Goiás e terá uma ampla estrutura para receber o público. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 40 e podem ser adquiridos na própria Cervejaria Dias. Inclusive, quem comprar no local antecipadamente ganha um chopp.

Neste ano será a sexta edição do bloco que já é tradicional na capital e atrai milhares de foliões para uma tarde de muito samba. Para esse ano o grupo promete muita animação e alegria para os participantes. O bloco tem a concentração durante a tarde com show dos Heróis de Botequim, Dj Fábio Ferrá e à noite sai para a rua com os foliões.

O grupo já tem ensaiado para a maratona de shows durante o Carnaval e estão selecionando um repertório para o dia 12 com samba raiz, samba enredo, frevo, marchinhas e músicas autorais.

Os foliões neste ano vão encontrar uma grande estrutura na Cervejaria Dias. Um espaço para o show na área externa, espaço com mesas para quem quiser sentar e tomar um chopp gelado e petiscar com os amigos.

BLOCO CARRINHO DE MÃO ELÉTRICO

O Bloco teve a primeira edição em 2017. O Grupo Heróis de Botequim começou em um Carnaval, por isso a ideia de ter um bloco. Neste primeiro ano o grupo então tocou em um bar e depois para as ruas com os foliões. Como o grupo não tinha dinheiro para um trio elétrico, eles improvisaram um som em cima de um carrinho de mão e saíram tocando. Por conta do sucesso ficou esse o nome do bloco, que a cada ano tem atraído mais pessoas. Em 2023 mais de cinco mil pessoas participaram na concentração e à noite cerca de 40 mil pessoas seguiram o bloco na rua, segundo estimativa da organização.

A cada ano o público tem caprichado mais nas fantasias e adereços carnavalescos, tornando o bloco mais divertido ainda.

HERÓIS DE BOTEQUIM

Com mais de 15 anos de carreira, o “Heróis de Botequim” é formado pelos amigos Alex Formiga, Gilberto Lima e Guilherme Noleto. Eles se apresentam com a banda composta por Leandro Gomes, Wagner Coelho e Wellington Santana

O grupo conquistou o público goiano, sempre com agenda cheia de shows em vários bares e festas da capital e tem feito shows em outras cidades. O Heróis de Botequim tem seu público fiel e onde se apresenta o evento é um sucesso. Recentemente o grupo fez uma série de shows no Rio de Janeiro. Eles já percorreram diversas cidades brasileiras como São Paulo, Belo Horizonte e levaram o samba até fora do país em 2012 em uma temporada de shows em Londres durante as Olimpíadas. O grupo já dividiu palco com grandes nomes da música, como Alcione, Teresa Cristina, Diogo Nogueira, Nenhum de Nós, Demônios da Garoa e Monarco da Portela.

SERVIÇO

Bloco Carrinho de Mão Elétrico

Data: 12/02/2024

Local: Cervejaria Dias – R. 77, 170 – Jardim Goiás.

Ingressos: R$ 40 (comprando na Cervejaria Dias ganha um copo de Chopp)

Mais informações: @heroisdeotequim ou pelo WhatsApp 62 992639621