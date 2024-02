Dia “D” de combate à dengue será realizado nesta quinta (22)

Acontece nesta quinta-feira (22), em todo o Estado, o Dia “D” de Combate à Dengue. Durante coletiva realizada nesta quarta (21), o secretário estadual de Saúde, Rasível Santos, pediu para que os 246 municípios se mobilizem para a realização de manejo ambiental com limpeza nas ruas e quintais.

O Dia D de Combate à Dengue é coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Equipes compostas por agentes de saúde, agentes de endemias e equipe da Defesa Civil vão percorrer as ruas e os imóveis, verificar calhas e caixas d´água e recolher os focos do Aedes aegypti como tampas de garrafa, copos, latas, pneus e demais objetos inservíveis espalhados pelo quintal. As equipes também vão conscientizar os moradores a manterem o ambiente limpo rotineiramente.

Rasível Santos destacou que é importante que o Dia D seja realizado em todo o Estado. As equipes da SES-GO estarão presentes nos municípios de Jataí, Uruaçu, Sanclerlândia, Iporá, Aurilândia, Cocalzinho, Aparecida de Goiânia e Perolândia, todos elencados como prioritários. Os dados da SES-GO demonstram que o número de casos de arboviroses estão crescendo de forma acentuada, com 108 municípios em situação de emergência. Só neste ano foram notificados 56.627 casos de dengue e confirmadas 9 mortes pela doença em Goiás. Outros 65 óbitos estão em investigação.

Pior cenário

As notificações da SES-GO também demonstram que em 64% dos casos de dengue foram identificado o sorotipo 1 e em 34%, o sorotipo 2, no qual a doença atinge maior gravidade. A superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, informou que Goiás não atingiu o pico dos casos de dengue, mas que o Estado vive o pior cenário da doença desde o início das notificações, no início da década de 1990. Ela acentuou que a tendência é que os casos com o sorotipo 2 aumente nos próximos meses. Goiás foi o primeiro Estado do País a identificar o sorotipo 2 da dengue em maio do ano passado.

Os casos de chikungunya também estão em evolução. As notificações da SES-GO apontam que em 2024 foram notificados 2.077 casos da doença. No ano passado, no mesmo período, foi feito o registro de 429 casos. Até o momento, nenhuma morte pela doença foi confirmada. Os casos de zika também estão em ascensão. A SES-GO notificou neste ano 151 casos de zika, dos quais 4 são em gestantes. Em 2023, nas primeiras semanas do ano, foi feita a notificação de 40 casos da doença.

Monitoramento de internações

Na tentativa de minimizar o avanço das arboviroses e assegurar o tratamento imediato e efetivo dos pacientes, a SES-GO coordenou a instalação de Gabinetes de Combate à Dengue em 84 municípios goianos, todos com níveis elevados da doença. O secretário Rasível Santos informou que por meio desses gabinetes a SES-GO faz o monitoramento e o acompanhamento da situação dos municípios, entre eles o avanço das internações em enfermarias e unidades de terapia intensiva (UTIs), a necessidade de insumos, entre os quais o soro para hidratação imediata; quantidade de entrada e saída de pacientes e o tempo de permanência na unidade.

Rasível Santos assinalou que a maior parte das mortes por dengue está acontecendo no período de seis dias após a manifestação dos primeiros sintomas. “É fundamental que os profissionais responsáveis pelo atendimento forneçam a hidratação oral ou venosa ao paciente, conforme o grau dos sintomas”, sublinhou. Ele acentuou que a SES-GO tem ampliado o número de leitos exclusivos para a dengue em todo o Estado. Entre esses destacam-se os 30 leitos no Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade e outros 30 leitos no Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Nerópolis.