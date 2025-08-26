Dia Mundial do Cachorro: já deu um abraço no seu au-migo?

Hoje é dia daquele que é seu parceiro e que tudo o que quer quando te vê é um pouquinho de carinho e atenção. Sim! Hoje é dia do seu au-migo! O Dia do Cachorro, celebrado mundialmente hoje (26), é mais do que uma simples data simbólica no calendário, é uma data de comemorar uma relação genuína e também de reflexão.

No Brasil, onde há mais de 55 milhões de cães domésticos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a data ganha força a cada ano e movimenta não apenas o mercado pet, mas também campanhas de adoção, ações de conscientização sobre maus-tratos e iniciativas de saúde animal.

Os especialistas chancelam aquilo que a gente já sabe: os cães representam uma extensão da nossa família. Mais do que animais de estimação, são companheiros que oferecem lealdade e afeto incondicional!

Cães e humanos: uma relação ancestral

O vínculo entre humanos e cães tem raízes milenares. Estima-se que os primeiros lobos tenham sido domesticados há mais de 15 mil anos, em uma parceria que começou pela caça e pela proteção das aldeias. Com o tempo, essa relação evoluiu para algo muito mais profundo: uma conexão emocional baseada na confiança.

Hoje, além da companhia, os cães exercem funções sociais relevantes: atuam como cães-guia para pessoas com deficiência visual, participam de terapias assistidas e são aliados fundamentais em operações policiais e de resgate.

As raças mais fiéis e dóceis

Embora todo cão, independentemente da raça, possa desenvolver laços profundos com seus tutores, especialistas apontam algumas raças como especialmente marcadas pela fidelidade e docilidade:

Golden Retriever – Carinhoso, brincalhão e extremamente paciente, é considerado um dos cães mais dóceis do mundo. Perfeito para famílias com crianças, é também um dos preferidos em terapias assistidas.

Labrador Retriever – Conhecido pela energia e disposição para agradar, é um verdadeiro “companheiro de aventuras”. Tem fama de cão obediente, leal e sociável.

Pastor Alemão – Inteligente e protetor, é sinônimo de fidelidade. Muito usado como cão de guarda e em forças policiais, é ao mesmo tempo leal à família.

Beagle – Brincalhão e sociável, é adaptável ao convívio familiar e ótimo com crianças.

Shih Tzu – Pequeno e afetuoso, é ideal para quem busca um cão dócil e apegado ao tutor.

Bulldog Inglês – Apesar da aparência robusta, é calmo, tranquilo e muito ligado à família.

Border Collie – Reconhecido como a raça mais inteligente do mundo, é obediente, leal e extremamente fiel ao dono.

Ainda segundo profissionais da área, mais do que a raça, o que determina a fidelidade e a docilidade é o cuidado diário. Um cachorro que recebe atenção, carinho e educação positiva tende a desenvolver comportamento equilibrado e vínculos fortes com a família.

Adoção responsável: um ato de amor

No Dia do Cachorro, além de valorizar os animais que já fazem parte das famílias, instituições de proteção reforçam a importância da adoção responsável. Estima-se que, no Brasil, cerca de 30 milhões de animais estejam em situação de rua, entre cães e gatos.

Organizações de proteção animal em Goiás promovem feiras de adoção, mutirões de castração e campanhas educativas ao longo do mês de agosto. Cada cão adotado representa não apenas uma vida transformada, mas também o início de uma relação de companheirismo sem igual.

Direitos dos animais

Para garantir a segurança dos cachorros e outros pets, a ONU divulgou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, em 1978. O documento reforça a importância da proteção animal e define 13 princípios essenciais para que todas as espécies tenham uma vida digna. São eles:

Todos os animais têm o mesmo direito a viver;

Todos os animais têm direito a serem respeitados e protegidos pelo ser humano;

Nenhum animal deve ser submetido a maus-tratos e atos cruéis;

Todos os animais selvagens têm direito a viver em seus ambientes naturais;

Todos os animais de estimação escolhidos pelo ser humano têm o direito de crescer e viver segundo as condições de vida da sua espécie;

Todos os animais de estimação escolhidos pelo ser humano têm direito a uma vida longa e livre de abandono;

Todos os animais de trabalho têm direito ao descanso e alimentação adequada;

Nenhum animal deve ser utilizado para experiências que causam dor;

Todos os animais criados para a alimentação têm direito a um fim indolor;

Nenhum animal deve ser usado para entreter os seres humanos;

Todo ato que coloca a vida dos animais em risco é um crime contra a vida;

Todo ato que coloca a vida de muitos animais selvagens em risco é um crime contra a espécie;

O óbito de todo animal deve ser tratado com respeito.

E aí, já deu um abração no seu au-migo de todas as horas?