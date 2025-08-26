search
Curiosidades

Dia Mundial do Cachorro: já deu um abraço no seu au-migo?

Data celebra a relação milenar entre cães e humanos; saiba quais são as raças mais dóceis e leais


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 26/08/2025 - 10:03

Dia Mundial do Cachorro
Data alerta a população sobre a importância de combater os maus-tratos e proporcionar o bem-estar animal. (Imagem: Pedigree)

Hoje é dia daquele que é seu parceiro e que tudo o que quer quando te vê é um pouquinho de carinho e atenção. Sim! Hoje é dia do seu au-migo! O Dia do Cachorro, celebrado mundialmente hoje (26), é mais do que uma simples data simbólica no calendário, é uma data de comemorar uma relação genuína e também de reflexão.

No Brasil, onde há mais de 55 milhões de cães domésticos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a data ganha força a cada ano e movimenta não apenas o mercado pet, mas também campanhas de adoção, ações de conscientização sobre maus-tratos e iniciativas de saúde animal.

Os especialistas chancelam aquilo que a gente já sabe: os cães representam uma extensão da nossa família. Mais do que animais de estimação, são companheiros que oferecem lealdade e afeto incondicional!

Cães e humanos: uma relação ancestral

O vínculo entre humanos e cães tem raízes milenares. Estima-se que os primeiros lobos tenham sido domesticados há mais de 15 mil anos, em uma parceria que começou pela caça e pela proteção das aldeias. Com o tempo, essa relação evoluiu para algo muito mais profundo: uma conexão emocional baseada na confiança.

Hoje, além da companhia, os cães exercem funções sociais relevantes: atuam como cães-guia para pessoas com deficiência visual, participam de terapias assistidas e são aliados fundamentais em operações policiais e de resgate.

As raças mais fiéis e dóceis

Embora todo cão, independentemente da raça, possa desenvolver laços profundos com seus tutores, especialistas apontam algumas raças como especialmente marcadas pela fidelidade e docilidade:

  • Golden Retriever – Carinhoso, brincalhão e extremamente paciente, é considerado um dos cães mais dóceis do mundo. Perfeito para famílias com crianças, é também um dos preferidos em terapias assistidas.

  • Labrador Retriever – Conhecido pela energia e disposição para agradar, é um verdadeiro “companheiro de aventuras”. Tem fama de cão obediente, leal e sociável.

  • Pastor Alemão – Inteligente e protetor, é sinônimo de fidelidade. Muito usado como cão de guarda e em forças policiais, é ao mesmo tempo leal à família.

  • Beagle – Brincalhão e sociável, é adaptável ao convívio familiar e ótimo com crianças.

  • Shih Tzu – Pequeno e afetuoso, é ideal para quem busca um cão dócil e apegado ao tutor.

  • Bulldog Inglês – Apesar da aparência robusta, é calmo, tranquilo e muito ligado à família.

  • Border Collie – Reconhecido como a raça mais inteligente do mundo, é obediente, leal e extremamente fiel ao dono.

Ainda segundo profissionais da área, mais do que a raça, o que determina a fidelidade e a docilidade é o cuidado diário. Um cachorro que recebe atenção, carinho e educação positiva tende a desenvolver comportamento equilibrado e vínculos fortes com a família.

Adoção responsável: um ato de amor

No Dia do Cachorro, além de valorizar os animais que já fazem parte das famílias, instituições de proteção reforçam a importância da adoção responsável. Estima-se que, no Brasil, cerca de 30 milhões de animais estejam em situação de rua, entre cães e gatos.

Organizações de proteção animal em Goiás promovem feiras de adoção, mutirões de castração e campanhas educativas ao longo do mês de agosto. Cada cão adotado representa não apenas uma vida transformada, mas também o início de uma relação de companheirismo sem igual.

Direitos dos animais

Para garantir a segurança dos cachorros e outros pets, a ONU divulgou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, em 1978. O documento reforça a importância da proteção animal e define 13 princípios essenciais para que todas as espécies tenham uma vida digna. São eles:

  1. Todos os animais têm o mesmo direito a viver;

  1. Todos os animais têm direito a serem respeitados e protegidos pelo ser humano;

  1. Nenhum animal deve ser submetido a maus-tratos e atos cruéis;

  1. Todos os animais selvagens têm direito a viver em seus ambientes naturais;

  1. Todos os animais de estimação escolhidos pelo ser humano têm o direito de crescer e viver segundo as condições de vida da sua espécie;

  1. Todos os animais de estimação escolhidos pelo ser humano têm direito a uma vida longa e livre de abandono;

  1. Todos os animais de trabalho têm direito ao descanso e alimentação adequada;

  1. Nenhum animal deve ser utilizado para experiências que causam dor;

  1. Todos os animais criados para a alimentação têm direito a um fim indolor;

  1. Nenhum animal deve ser usado para entreter os seres humanos;

  1. Todo ato que coloca a vida dos animais em risco é um crime contra a vida;

  1. Todo ato que coloca a vida de muitos animais selvagens em risco é um crime contra a espécie;

  1. O óbito de todo animal deve ser tratado com respeito.

E aí, já deu um abração no seu au-migo de todas as horas?

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Fazenda Jabuticabal
Curiosidades

Temporada da jabuticaba começa neste sábado na Fazenda Jabuticabal, em Hidrolândia

16/08/2025
Barrinhas proteica são saudável? Saiba como incluir esse alimento na sua rotina alimentar
Curiosidades

Barrinhas proteica são saudável? Saiba como incluir esse alimento na sua rotina alimentar

12/08/2025
NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte
Curiosidades

NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte

08/08/2025
A comemoração foi estabelecida em 2002 pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (IFAW)
Curiosidades

Dia Internacional do Gato: data celebra felinos e reforça importância dos cuidados com a saúde e o bem-estar

08/08/2025
Conheça 4 curiosidades sobre o leite de vaca
Curiosidades

Conheça 4 curiosidades sobre o leite de vaca

06/08/2025
Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura aprova R$ 190 milhões para Comurg, consultoria de R$ 650 mil à UFG e veta contratações para Educação
Poder

PGM questiona Saúde por omitir cautelar do TCM em contrato de R$ 107 milhões

26/08/2025
Prefeitura de Goiânia mantém contrato milionário para banheiros químicos, mas feirantes relatam ausência nas feiras
Cidades

Prefeitura de Goiânia mantém contrato milionário de banheiros químicos, mas feirantes seguem sem estrutura

26/08/2025
Operação da PF em Niquelândia
Cidades

Agência do INSS em Niquelândia é alvo de operação da PF

26/08/2025
Presidente da CCJ na Câmara, Luan Alves entrega cargos na Prefeitura de Goiânia
Poder

Presidente da CCJ na Câmara, Luan Alves entrega cargos na Prefeitura de Goiânia

26/08/2025
Pesquisa