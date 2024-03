Dia mundial do Rim terá exames gratuitos de doença renal

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES), por ocasião do Dia Mundial do Rim, celebrado na quinta-feira,14, promove , ao longo da semana, ações de prevenção e cuidados com os rins nas policlínicas do estado e nos espaços onde são realizadas terapias de hemodiálise. No dia D. a população poderá fazer testes gratuitos dos rins com resultados em apenas 10 minutos.

Os pacientes em consulta e que façam parte do grupo de risco terão acesso a exames de creatinina, um dos principais marcadores para doença renal crônica (DRC). “A DRC, além de ser silenciosa e irreversível, apresenta poucos sinais específicos. Por isso, a prevenção e o diagnóstico precoce são tão importantes”, afirma a coordenadora de Nefrologia da SES, Hélia Alves.

Em Goiânia, no sábado, 16, das 8 às 17h, será realizado o dia D da campanha, com oferta de exames de creatinina para a população que faz parte do grupo de risco, verificação da glicemia, aferição de pressão, testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) consultas nutricionais, acolhimento em saúde por profissionais da área, práticas de medicina integrativa e profilaxia da dengue. A programação ocorrerá no Parque Areião, na região Sul da capital.

Cenário

Mais de 4,2 mil pessoas com DRC estão em tratamento de hemodiálise em Goiás, nas Policlínicas Estaduais de Goianésia, Formosa, Posse, Quirinópolis e demais clínicas conveniadas no Sistema Único de Saúde (SUS). A hemodiálise é um tratamento contínuo de filtragem do sangue – função que o rim doente não consegue executar –, incluindo sessões de quatro horas por dia, três vezes por semana, em média.

O grupo de risco para doença engloba, além de hipertensos e diabéticos, pessoas idosas, obesas, com histórico de doença renal na família e fumantes. A orientação para essas pessoas e também para a população em geral, como prevenção, é beber 6 a 8 copos diários de água por dia e fazer exames de prevenção rotineiramente. Se a pessoa for do grupo de risco, deve se submeter, anualmente, ao exame de creatinina.