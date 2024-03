Diesel aumenta 0,40% e a gasolina 2,53% em fevereiro

O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil nos postos de combustíveis, registrou um aumento de 0,40% em fevereiro, com valor médio de R$6,206 por litro – variação positiva de R$ 0,025 em relação a janeiro.

Os dados da ValeCard mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas foram Bahia (2,92%), Santa Catarina (1,05%) e Paraíba (0,99%). Veja as tabelas dos combustíveis logo abaixo.

O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,903; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,289.

Em Goiás a variação foi de 0,73%, já que em janeiro o valor praticado era de R$ 5,99 e, em fevereiro, foi de R$ 6,42.

Em fevereiro, preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou um aumento de 2,53%, com valor médio de R$ 5,943 por litro – variação positiva de R$ 0,147 em comparação a janeiro.

Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas foram Distrito Federal (5,69%), Sergipe (6,67%) e Rio Grande do Norte (5,42%).

O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado no São Paulo a R$ 5,763; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,774.