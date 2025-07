DIGO 2025 será realizado entre 24 e 27 de julho em Goiânia com programação diversa e gratuita

O DIGO – Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás chega à sua 11ª edição entre os dias 24 e 27 de julho, no Centro Audiovisual de Goiânia (CAUD-MI/FUNAI). Neste ano, o evento será realizado de forma independente e reafirma seu papel como um dos mais importantes festivais de cinema LGBTQIA+ do Brasil. Os ingressos são gratuitos e já podem ser reservados pela plataforma Sympla.

Com uma programação intensa e diversa, o DIGO 2025 oferece mostras de cinema nacional e internacional, além de atividades formativas, debates e oficinas. Os filmes abordam temas como identidade de gênero, juventudes LGBTQIA+, racismo, religiosidade, afetos, violência e vivências indígenas e periféricas.

Entre os destaques deste ano está a Mostra DIGO Libras, com produções realizadas por pessoas surdas e protagonizadas em Língua Brasileira de Sinais, ampliando a acessibilidade e a representatividade dentro do festival.

“É pra assistir, sentir, pensar e se emocionar”, destaca o idealizador do festival, Cristiano Sousa, que celebra a continuidade do projeto mesmo diante de desafios financeiros. “Promover um festival com essa temática no Brasil ainda é complicado, mas seguimos firmes porque sabemos da importância de dar visibilidade às vozes LGBTQIA+ e promover o respeito por meio da arte.”

A programação completa inclui sessões de filmes, bate-papos com realizadores, mesas temáticas, espetáculos e palestras. Um dos temas discutidos será a internacionalização do cinema goiano, com destaque para produções locais que chegaram a festivais como Cannes.

Serviço

Evento: 11ª edição do DIGO – Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás

Data: 24 a 27 de julho de 2025

Local: Centro Audiovisual de Goiânia (CAUD-MI/FUNAI) – Alameda Leopoldo de Bulhões, Rua L-1, 4 – s/n quadra 3 – Setor Pedro Ludovico, Goiânia (GO)

Ingressos gratuitos: Disponíveis na Sympla

Mais informações: @digofestival | www.digofestival.com.br