Direção da PCGO entrega kit operacional aos novos policiais

A Direção-Geral da Polícia Civil de Goiás (PCGO) realizou a distribuição do kit operacional aos novos policiais civis, aprovados no concurso mais recente e nomeados na semana passada. O evento ocorreu nesta quarta-feira, 7. Os instrumentos de trabalho incluem a carteira de identificação funcional, camisetas distintivas, colete balístico, algemas, coldre, arma e munições necessárias para o desempenho das funções policiais. Os novos policiais serão lotados em todas as regionais da PCGO, onde iniciarão o exercício de suas atribuições.

Foram nomeados 40 novos delegados; 430 agentes de polícia; 273 escrivães de polícia da 3ª classe e 56 papiloscopistas policiais. Os aprovados passaram, entre agosto e novembro de 2023, pelo maior Curso de Formação da história da PCGO, com mais de mil participantes, sendo esta uma jornada intensiva de capacitação e preparação. Foram 170 professores, 21 turmas e mais de 11 mil horas de aula na grade. Ainda no mês de outubro do ano passado, a PCGO recebeu do Governo de Goiás 4,6 mil novos equipamentos, totalizando um investimento de quase R$ 13 milhões.

Estiveram presentes o Delegado-Geral da PCGO, André Ganga; o Delegado-Geral Adjunto, Murilo Polati; o Chefe de Polícia Judiciária, Marcelo Aires; a Gerente de Apoio às Delegacias Regionais e do Entorno, Cybelle Tristão; o Gerente de Apoio Administrativo, Pedro Garcia; o Gerente de Planejamento Operacional, Rodrigo Mendes; a diretora da Escola Superior da Polícia Civil, Tatyane Cruvinel; o Gerente de Assessoria Setorial, Germano de Castro; a Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Ana Lívia Batista; o Superintendente de Identificação Humana, Webert Leonardo Lopes; o Superintendente de Correições e Disciplina, Thiago Damasceno; o gerente de Correições e Disciplina, Davi Freire e a delegada Ana Scarpelli, da Divisão de Ações Sociais e Direitos Humanos.