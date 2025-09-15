Divulgada lista dos artistas selecionados para a Rota Sertaneja

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur) e da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), selecionou os 20 artistas que vão compor o projeto Rota Sertaneja, em parceria com o Sindicato dos Bares e Restaurantes (Sindibares) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). As audições foram realizadas neste fim de semana, na Cerrado Cervejaria.

Ao longo do dia, jurados especializados avaliaram as apresentações e escolheram os artistas que vão integrar a programação do festival, que acontece entre setembro e novembro em bares e restaurantes da cidade. Os shows serão realizados sempre às quartas e quintas-feiras, sem cobrança de couvert artístico. Além disso, cada bar participante vai oferecer um petisco especial a preço promocional durante o período do evento.

Para a presidente da GoiâniaTur, Nárcia Kelly, a Rota Sertaneja fortalece a identidade cultural da capital e, nesta edição, ganha ainda mais alcance com a descentralização das apresentações. “A audição mostrou o quanto Goiânia é rica em talentos. Foi uma escolha difícil para os jurados, porque havia muitos artistas qualificados. A Rota Sertaneja une música, cultura e gastronomia, valoriza nossa identidade e projeta a cidade como destino de quem busca entretenimento e experiências culturais. Nesta edição, a descentralização das apresentações para bairros fora das regiões mais centrais amplia ainda mais o acesso e fortalece a cena sertaneja em toda a cidade”, afirma.

O secretário municipal de Cultura, Uugton Batista, ressalta que o projeto já nasce como um marco para a cidade. “A Rota Sertaneja é mais um projeto da Prefeitura de Goiânia, realizado com apoio de grandes parceiros como o Sindibares e a Abrasel, para enaltecer esse gênero musical forte que temos em Goiás. Precisamos gerar oportunidades para os artistas, fortalecer o setor cultural e movimentar a economia local. Nosso objetivo é expandir cada vez mais essa iniciativa, alcançando outros públicos e gêneros musicais”, explica.

Já o presidente do Sindibares, Newton Pereira, lembra que bares e restaurantes fazem parte da história da música em Goiás. “Daqui saíram ícones da música sertaneja, e não tenho dúvidas de que esses espaços foram palco para o início de muitas carreiras. A criação da Rota Sertaneja é uma homenagem ao estilo musical, aos artistas e a todos que apreciam. É também uma forma de atrair público, movimentar a gastronomia e manter viva a tradição que faz parte da nossa identidade”, disse.

Confira abaixo a lista dos artistas selecionados na audição da Rota Sertaneja:

Mariane Manzi

Diego Farias

Bianca Lima

Wendell Dias

Gutto e Thiago

Theyllon Reis

Diego Lopes

Mikaella Horrara

Kamily Katriny

Gêmeas do Modão (Lini e Laini)

Mayra e Kauan

Filipe e Rogério

Renan Lucas

Daniélla Almeida

Morais Neto

Felix Pedrosa

Suellen Cristynne

Zé Rafael

Fred e Artur