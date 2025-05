O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2025) divulgou nesta quarta-feira (30/04) o resultado do edital que selecionou as apresentações artísticas e culturais da 26ª edição do evento. Realizado de 10 a 15 de junho na Cidade de Goiás, o festival terá uma programação que valoriza a produção local e regional, além de shows nacionais com Zeca Baleiro, Mart’nália e Os Paralamas do Sucesso. A lista completa dos selecionados está disponível no site fica.go.gov.br. O edital foi dividido em três categorias:

1ª Categoria: Artistas da Cidade de Goiás

Festejos da Cultura Popular:

Selecionou seis grupos que representam tradições como carnaval, capoeira e cortejos, incluindo a Escola de Samba União Goiana, Meninos de Angola e o Bloco Mulherada Comigo Ninguém Pode.

Música:

Oito atrações locais, como Lourany Cruz, Grupo Charangau e Nito Noleto, levarão diversidade sonora ao festival.

Rodas de Poesia:

Com apresentações de Murilo Ribeiro e Malu do Cerrado.

2ª Categoria: Interior de Goiás (exceto Cidade de Goiás)

Dois projetos musicais foram selecionados: Dante Ventura e KalangoDuo, com cachê de R$ 10 mil cada.

3ª Categoria: Todo o Estado de Goiás

Oito atrações representam a riqueza musical goiana, incluindo o mestre Juraildes da Cruz, o grupo Tambores do OrumMundhumano e a cantora Bruna Mendez.

Tema e programação ampla do FICA 2025

Com o tema “Cerrado: a savana brasileira e o equilíbrio do clima”, o Fica 2025 oferece uma programação gratuita com:

Mostras competitivas de cinema

Oficinas e debates ambientais

Sessões infantis

Shows e intervenções culturais

Promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o festival tem correalização da UFG e RTVE, além de parcerias com Fiocruz, Sesc Goiás e Prefeitura da Cidade de Goiás. O Fica 2025 reforça seu compromisso com a cultura, o meio ambiente e a diversidade artística, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário cultural brasileiro.