O documentário Mestres da Terra será lançado nesta quinta-feira (22), às 18h30, no Cine Cultura, em Goiânia. A sessão é gratuita e marca a estreia do filme que homenageia mestres da cerâmica e suas contribuições para a preservação da cultura popular brasileira.

Mais que uma matéria-prima, o barro é, há milênios, um elo entre o fazer manual e o simbólico. No Brasil, especialmente em comunidades tradicionais, a cerâmica é expressão viva da memória coletiva, das tradições e das histórias locais. Mestres da Terra parte desse princípio para destacar os artistas e artesãos que transformam o barro em arte e identidade e se comprometem em manter viva a arte ceramista.

O projeto nasceu de uma paixão que surgiu para diretor, Kaco Olímpio, pelo universo da cerâmica. Além de fotógrafo e diretor de cinema, ele também produz principalmente carrancas de barro (esculturas que imitam cabeças humanas com formas avantajadas de bocas, olhos e dentes). Ao ter contato com artistas da área, o cineasta percebeu a existência do apagamento de muitas histórias desses mestres do barro.

“O intuito é apresentar o trabalho de artistas que também têm o compromisso de passar adiante os conhecimentos do ofício e a manutenção deste tipo de trabalho. Seja por meio de cursos e oficinas, seja através da educação formal ou ainda de formas livres de formação de aprendizes “, explica Kaco. Ele ainda ressalta que o filme traz as mais diversas formas de expressões e referências do trabalho com barro, para mostrar a versatilidade e a diversidade de obras e estilos.

Mestres da Terra é também uma iniciativa educativa. O documentário será disponibilizado para escolas, ampliando o impacto social e cultural. A proposta é inspirar estudantes e educadores a conhecer e valorizar o patrimônio imaterial brasileiro por meio do olhar sensível sobre os mestres ceramistas retratados.

“O filme propõe um mergulho na força criativa, espiritual e social do barro. Contamos a história destes artistas, ao mesmo tempo em que mostramos os detalhes deste trabalho que existe há séculos na história da humanidade e contribuímos com a preservação deste tipo de arte no imaginário coletivo”, explica o diretor.

Além do documentário, na sessão de quinta-feira do Cine Cultura serão exibidos outros cinco curtas-metragens: Sereia do Brava (direção: Luciano Evangelista), Terra Delas (direção: Bárbara Zaiden) Resgate Abelha (direção: Kaco Olímpio e Luciano Evangelista) e História Real da Conquista Violenta (direção: João Paulo Alexandre). Todas as produções receberam incentivo da Lei Federal Paulo Gustavo. Mestres da Terra é projeto contemplado pelo Edital Nº 6/2023 Produção Audiovisual (Desenvolvimento e Finalização) da Lei Federal Paulo Gustavo.

Serviço

Lançamento de filmes no Cone Cultura

Data: Quinta-feira, 22 de maio de 2025

Horário: 18h30

Local: Cine Cultura – Goiânia (GO)

Entrada gratuita