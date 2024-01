Dois jovens morrem em tentativa de resgate em Itumbiara

Na manhã desta segunda-feira, 1°, o Corpo de Bombeiros Militar de Itumbiara foi acionado para uma operação de resgate no Rio Paraníba. Dois jovens, de 18 e 20 anos, perderam a vida após se afogarem enquanto tentavam salvar uma terceira vítima, uma jovem do sexo feminino, que felizmente foi resgatada com vida.

Testemunhas relataram que, durante a tentativa de socorro, os dois rapazes submergiram e não retornaram à superfície. Após intensas buscas, os corpos foram localizados a 7 metros de profundidade. O Instituto Médico Legal (IML) ficará responsável pelos procedimentos necessários.