Dois são presos por roubar moto de entregador de pizza

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), cumpriu hoje, no município de Aparecida de Goiânia, dois mandados de prisão temporária, em desfavor de suspeitos da prática de crime de roubo majorado de veículo automotor.

De acordo com as investigações, no dia 2 de janeiro do corrente ano, no setor Independência Mansões, Aparecida de Goiânia, os alvos da prisão, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, um veículo Honda CG 125 FAN, pertencente a um entregador, que usava o veículo para o trabalho.

Para tanto, os criminosos acionaram a vítima por telefone, solicitando a entrega de pizza e refrigerante. Tão logo a vítima chegou ao local indicado como da entrega , foi abordada por dois criminosos armados, que, inclusive, desferiram coronhadas na cabeça da vítima. Roubaram sua moto, a pizza, o refrigerante e determinada quantia em dinheiro.