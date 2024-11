“Domínio das Mentes” expõe a estratégia oculta da extrema direita

O ex-deputado federal Aldo Arantes lança, nesta quinta-feira, 21, o livro “Domínio das Mentes: do Golpe Militar à Guerra Cultural” no Museu Antropológico da UFG, em Goiânia. O evento contará com um debate entre especialistas como o Prof. Dr. João Cézar de Castro Rocha e a Profa. Dra. Geovana Reis, com mediação do Prof. Dr. Manuel Ferreira Lima. A obra de Arantes oferece uma análise profunda sobre a ascensão da extrema direita no Brasil e no mundo, destacando o impacto da Guerra Cultural no cenário político atual.

Arantes explora o conceito de hegemonia cultural, utilizando a teoria de Gramsci para evidenciar como a extrema direita manipula as ideias por meio da emoção, controlando o debate ideológico e enfraquecendo a esquerda. Ele também critica o papel das Fake News e o lawfare, apontando como esses fenômenos contribuem para a desinformação e reforçam preconceitos, criando bolhas de opinião e manipulando a verdade, o que caracteriza a era da pós-verdade.

Além disso, o autor aborda a crescente influência das Forças Armadas e as ameaças à democracia, propondo uma reformulação do ensino militar para proteger a soberania e a democracia. A crítica ao neoliberalismo e às políticas que enfraquecem os direitos trabalhistas, como a Reforma Trabalhista de 2017, também é central no livro, que sugere alternativas de justiça social e econômica.

Com um currículo robusto, Aldo Arantes é um dos principais nomes da política e do ativismo pela democracia no Brasil. O lançamento do livro será um importante espaço para discutir temas atuais e essenciais, com a participação de intelectuais e especialistas na luta contra a ascensão do autoritarismo e pela preservação dos direitos sociais.