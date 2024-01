Duas pessoas morreram, nesta terça-feira (30), em um acidente envolvendo uma caminhonete e um veículo de grande porte na GO-070, entre Inhumas e Caturaí.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes se depararam com a caminhonete embaixo do caminhão, com duas vítimas já sem vidas e presas às ferragens. As vítimas são do sexo masculino, de 31 anos, e uma feminina, sem identificação até o momento.