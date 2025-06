O Go Game Festival 2025 anunciou como destaque especial o ator e dublador Diego Lima, voz oficial do novo Superman vivido por David Corenswet no aguardado longa que marca a nova fase do Universo DC. O filme chega aos cinemas brasileiros em 10 de julho, um dia antes da estreia mundial. Diego participará do festival em Goiânia no sábado, 19 de julho, no Passeio das Águas Shopping, apenas alguns dias depois do lançamento.

A edição deste ano promete ser a maior já realizada, ocupando 8 mil m² com estrutura comparável a grandes eventos do eixo Rio-São Paulo. Com mais de 20 anos de carreira, Diego é um dos nomes mais requisitados da dublagem brasileira, conhecido também por trabalhos em animes como Naruto Shippuden, One-Punch Man e Bungo Stray Dogs. No novo Superman, ele sucede Guilherme Briggs, outro convidado do festival.

A idealizadora do evento, Ana Claudia Calixto, presidente da Associação Goiana de eSports, destacou que a presença de Diego representa a força e qualidade da dublagem nacional, reforçando o protagonismo brasileiro em grandes produções internacionais.

Além de Diego Lima, o sábado contará com a participação de Rodrigo Antas, conhecido por dublar Bart Simpson desde 1997, vencedor do Prêmio Yamato e voz marcante em personagens de séries, filmes e games. A programação do Go Game Festival inclui painéis com dubladores renomados, youtubers populares, shows ao vivo e espaços interativos que prometem atrair fãs de todas as idades.

Serviço

Go Game Festival 2025

Data: 18 a 20 de julho de 2025

Local: Passeio das Águas Shopping – Goiânia (GO)

Horário: das 11h às 21h (entrada antecipada para VIP e cosplayers a partir das 10h)

Ingressos: gogamefestival.com.br

Premiação total dos concursos: R$ 35 mil (eSports, cosplay, K-pop)