Duplicação da GO-213 em Caldas Novas é iniciada

Uma equipe do Exército Brasileiro já está em Caldas Novas para dar início às obras de conclusão da duplicação da GO-213, que conecta Caldas Novas a Morrinhos. Cerca de 50 representantes do 2º Batalhão Ferroviário (Batalhão Mauá) já estão trabalhando no local.O anúncio foi feito na segunda-feira, 10, pela Prefeitura de Caldas Novas.

O projeto é fruto de um convênio entre o Governo de Goiás, responsável pelos recursos financeiros, e o Exército, encarregado da execução da duplicação e restauração da rodovia em parceria com a administração municipal.

Essa obra marca um marco no Brasil, sendo a primeira vez que o Exército Brasileiro assume a execução de uma obra estadual. A duplicação da GO-213 será dividida em dois trechos: o primeiro, com extensão de 39 quilômetros, vai de Morrinhos até o entroncamento com a GO-507, na entrada de Rio Quente. O segundo trecho, com 18 quilômetros, abrange o trevo de Rio Quente até Caldas Novas.

Além de facilitar o acesso aos turistas que visitam Caldas Novas, a duplicação trará benefícios para as empresas que pretendem se instalar no Distrito Agroindustrial, que está em fase de implantação.

Outra melhoria planejada é a revitalização da entrada da cidade, graças a uma emenda do deputado estadual Amauri Ribeiro. A intenção é que a entrada principal de Caldas Novas esteja à altura da importância do município como um destino turístico nacional.