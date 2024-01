Uma árvore caiu sobre a cobertura de um brinque do Parque Mutirama, durante a chuva desta quinta-feira (04). De acordo com a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer, a árvore não constava no parecer técnico dos exemplares condenados elaborado pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma).

Segundo a Agetul, o parque estava vazio no momento da queda. Uma equipe de manutenção está apurando os danos e avaliando as intervenções necessárias para o reparo.